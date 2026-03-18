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"강원의 아이들, 떠나지 않아도 되게"…강삼영 3차 공약 발표

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미래성장진로특구·만개 학습동아리·진로 맞춤형 학교·강원인재성장협의회 제시

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강삼영 강원특별자치도교육감 선거 예비후보가 18일 세 번째 공약 발표 기자회견을 열고 '빛나는 진로'를 주제로 미래성장진로특구 조성, 만개 학습동아리 운영, 진로 맞춤형 미래 인재학교 설립, 강원인재성장협의회 신설 등 4대 정책을 제시했다.

강 예비후보는 "강한 학력, 빛나는 진로" 슬로건을 재확인하며 "강원의 아이들이 지역을 떠나지 않고도 충분히 성장할 수 있는 진로 환경을 만들겠다"고 강조했다.

강 예비후보는 "학부모들이 공통적으로 지적하는 것이 '강원도는 아이들의 진로활동 기회와 인프라가 부족하다', '해마다 같은 진로체험만 한다'는 것"이라며 "이 문제를 해결하지 못하면 교육도, 지역의 미래도 함께 흔들릴 수밖에 없다"고 말했다.

강삼영 예비후보가 제3차 공약을 발표하고 있다.[사진=강삼영 선거사무소] 2026.03.18 onemoregive@newspim.com

그는 유·초·중·고 전 과정을 하나로 잇는 '진로활동 이력 시스템'을 구축해 학생들의 진로 경험을 데이터로 관리하고, 시·군별 진로 플랫폼과 AI 진로 설계 시스템을 도입해 "나의 경험이 곧 진로·진학 포트폴리오가 되도록 하겠다"고 밝혔다.

첫 번째 공약인 '미래성장진로특구'는 교육청과 지자체가 협력해 학교 담장을 넘어 지역 전체를 배움의 공간으로 만드는 구상이다. 강 예비후보는 "학생들이 원하면 언제든 지역 전문가와 연결돼 멘토와 함께 진로를 탐색할 수 있게 하겠다"며 "춘천(AI·영상), 원주(수리·과학), 강릉(해양·전통문화), 속초(문화예술), 양양(외국어), 철원·접경지역(평화생태) 등 지역 특성을 살린 진로교육을 체계화하겠다"고 설명했다.

이를 뒷받침하기 위해 시·군별 진로센터를 설치해 학생 진로 이력 관리와 학교–지역–멘토–동아리 연계를 담당하는 중간지원조직으로 운영하겠다는 계획이다.

두 번째 공약은 "학생들이 학교에 갈 이유를 만들어주기 위한" 만개 학습동아리 운영이다. 강 예비후보는 "만개는 숫자 1만 개와 활짝 핀다는 뜻을 함께 담고 있다"며 "초등부터 고등까지 최소 5명이 모여 외국어·과학·문화예술·체육 등 배우고 싶은 분야로 동아리를 만들면, 학교 안팎 전문 강사와 연결해 '어떤 일을 처음부터 끝까지 해보는 경험'을 제공하겠다"고 말했다.

특히 지역 기업인·연구자·예술가 등 5000명 규모의 시민 멘토를 양성해 진로 멘토로 참여시키고, 22개 교육문화관·도서관을 동아리·진로 활동 거점으로 전면 개편해 방과후에도 배움이 이어지는 열린 배움터로 만들겠다고 했다.

세 번째로는 진로 맞춤형 미래 인재학교 신설을 약속했다. 강 예비후보는 "아이들의 꿈은 갈수록 세분화되고 있는데 교육은 이를 따라가지 못하고 있다"며 "강원의 아이들이 지역을 떠나지 않고도 다양한 꿈과 재능을 펼칠 수 있도록 네 개의 진로 특화 학교를 만들겠다"고 말했다.

구상에는 ▲수학·과학 기반의 AI 미래 인재 양성을 위한 AI고등학교 ▲K-팝·영상·공연·콘텐츠 제작을 아우르는 실용예술고등학교 ▲강원의 자연과 올림픽 유산을 활용한 동계·해양스포츠고등학교 ▲1년 과정 진로전환 교육기관인 강원형 오딧세이학교가 포함됐다.

또 관광·에너지·의료·바이오 등 강원 전략산업과 연계한 대기업 협약형 특성화고, 군 진로를 희망하는 학생을 위한 국방부 협약학교 운영도 추진하겠다고 밝혔다. 자전거 모빌리티, 국립공원, 수상해양레포츠, 무역·물류 등 지역 특성을 살린 특성화 학과를 통해 "특정 분야에서만큼은 강원 인재들이 선도하는 기반을 만들겠다"고 설명했다.

네 번째 공약은 교육청·대학·기업·공공기관이 함께하는 '강원인재성장협의회' 신설이다. 강 예비후보는 "좋은 교육과 일자리를 만들어 강원 아이들이 강원의 지속가능한 미래를 이끌어갈 수 있도록, 교육·취업·지역발전을 연결하는 인재 선순환 구조를 만들어야 한다"며 "강원인재성장협의회를 통해 지역대학 지역인재전형 확대, 공공기관 지역인재 채용 확대 등 실질적인 지역 인재 양성 방안을 추진하겠다"고 밝혔다.

특히 강원 지역 의대의 경우 지역인재전형과 지역의사제 도입으로 모집 정원의 상당 부분이 지역 인재에게 배정될 전망이라며 "강원에서 공부한 학생들이 의사로 성장해 강원에서 일한다면 의료환경은 지금보다 훨씬 좋아질 것"이라고 덧붙였다.

강삼영 예비후보는 "오늘 발표한 '빛나는 진로' 공약은 앞서 발표한 '강한 학력' 정책과 밀접한 관계를 갖고 있다"며 "제가 내건 '강한 학력과 빛나는 진로'는 교육이 해야 할 당연한 의무이자 실행 계획"이라고 말했다. 그는 "아이들 한 명, 한 명 모두가 빛나는 강원교육을 꼭 만들겠다"며, 캠프가 운영 중인 시민 참여형 공약 제안 플랫폼 '파란 우체통'을 통해 도민 의견을 적극 수렴하겠다고 했다.

onemoregive@newspim.com

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명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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