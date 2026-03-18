"덜 짜고 덜 달게 드세요"…식약처 '삼삼한 주간' 운영

31일 '삼삼한 데이'…저나트륨 밥상 조리법 제공

인스타그램 음식 공유 이벤트…기프티콘 '추첨'

오유경 처장 "건강한 식생활 정착하도록 할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 오는 25일부터 31일까지 나트륨과 당류를 줄여서 먹는 '삼삼한 주간'이 운영된다.

식품의약품안전처는 오는 31일 '삼삼한 데이'를 맞아 나트륨과 당류를 줄여서 먹는 건강한 식생활 문화가 일상에 정착될 수 있도록 '삼삼한 주간'을 운영한다고 18일 밝혔다.

'삼삼한 데이'는 음식 맛이 약간 싱거운 듯하면서도 담백하게 맛있다는 의미의 '삼삼한(3·3·1)'에서 착안해 매년 3월 31일을 건강한 식생활 실천의 날로 지정한 기념일이다. '삼삼한 주간'은 오는 25일부터 31일까지로 업계, 학계, 일반 국민이 참여한다.

삼삼한 주간 이벤트 [자료=식품의약품안전처]

식약처장은 오는 24일 '오유경 안심톡톡, 삼삼한 일주일, 평생을 가볍게!' 라이브 방송으로 나트륨·당류 줄이기 비결 등을 공유하며 '삼삼한 주간'의 시작을 알린다. 26일에는 나트륨, 당류 등 영양 성분을 자율적으로 표시하고 있는 우수 급식시설을 방문해 현장 의견을 청취하는 한편 위탁급식업체와도 간담회를 개최해 급식의 영양성분 표시 확대 등 정부와 업계 협력 방안을 논의한다.

28일에는 대한심뇌혈관질환예방학회 춘계 학술대회와 연계해 의학·영양학계 전문가들과 건강한 식생활 환경 조성을 위한 저감 실천 방안에 대해 논의한다. 그다음 날은 여의도 한강공원에서 대국민 참여 행사 '삼삼한 걷기'도 열린다.

'삼삼한 데이' 당일인 31일에는 식약처가 매년 발간하는 '삼삼한 밥상' 레시피를 토대로 집단급식소 483개소와 영양사가 없는 소규모 어린이·노인·장애인 급식소 4만2717개소에 나트륨을 줄인 건강한 '삼삼메뉴' 조리법을 제공해 전국 동시 배식을 추진한다. 전국 초·중·고등학교와 군부대에서도 건강한 식생활 실천 방법을 홍보하는 등 전국적으로 나트륨 줄인 식생활 캠페인을 펼칠 예정이다.

식약처는 일상 속 실천 확대를 위해 오는 25일부터 31일까지 개인 인스타그램에 마이나슈 계정을 태그한 뒤 삼삼한 음식 체험기를 공유하는 이벤트도 추진한다. 추첨을 통해 당첨된 150명은 기프티콘을 받을 수 있다.

오유경 식약처장은 "나트륨과 당류를 줄이려는 노력이 개인의 의지를 넘어 우리 사회의 자연스러운 문화로 자리 잡는 것이 중요하다"며 "우리 국민의 일상에서 나트륨과 당류를 줄인 건강한 식생활 실천이 자연스럽게 정착될 수 있도록 보다 쉽고 친숙한 체감형 정책을 적극적으로 추진하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com