정의선 회장, 작년 현대차그룹서 연봉 174억원 받아...전년보다 52%↑

현대차서 90억…기아 보수 54억원도 첫 반영

호세 무뇨스 사장 연봉 97억원...현대차 최고액

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 지난해 총 174억6100만원의 보수를 받았다. 지난해 처음으로 기아에서 급여를 받은 영향으로 정 회장의 연봉은 전년대비 50% 이상 증가한 것으로 나타났다.

18일 현대차가 공시한 사업보고서에 따르면 작년 정 회장이 현대차로부터 받은 보수는 급여 45억원과 상여 및 기타 소득 45억100만원을 포함해 총 90억100만원으로 집계됐다. 전년 70억8700만원보다 27% 증가한 수치다.

앞서 정 회장은 기아에서 54억원, 현대모비스에서 30억6000만원을 각각 수령했다. 정 회장은 2019년 3월 기아 사내이사로 선임된 이후 2024년까지 기아에서 별도의 보수를 받지 않다가 지난해 처음으로 급여를 받았다.

현대차그룹 2025년 신년회에서 그룹 임직원들에게 새해 메시지를 전하고 있는 정의선 회장. [사진=현대차그룹]

정 회장이 지난해 현대차그룹에서 받은 총 연봉은 174억6100만원이다. 전년 115억1800만원 대비 51.6% 늘어났다.

현대차는 급여산정 기준과 관련 "임원급여 테이블 및 임원 임금 책정기준 등 내부기준을 기초로, 직무와 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도, 인재 육성 등을 종합적으로 반영했다"고 밝혔다. 또한 상여에 대해선 성과 인센티브을 기초로 매출액 및 영업이익 등의 사업실적 및 사업목표 달성 정도를 반영했다는 설명이다.

주요 임원 중에서는 호세 무뇨스 현대차 사장이 가장 많은 보수를 받았다. 무뇨스 사장은 지난해 대표이사 선임에 따른 주식 상여 등을 포함해 전년(28억3900만원) 대비 242.7% 급증한 97억2900만원을 수령했다. 부회장으로 승진한 장재훈 부회장은 지난해 전년 대비 59.3% 늘어난 54억1600만원의 보수를 받았다.

또한 재경본부장인 이승조 부사장은 전년 대비 58.5% 증가한 10억3800만원을 받았고, ICT 담당인 진은숙 사장은 9억6000만원을 수령했다.

y2kid@newspim.com