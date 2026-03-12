정의선 현대차 회장, 기아서 첫 보수 54억원 수령

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 정의선 현대차그룹 회장이 지난해 기아에서 보수 54억원을 받았다.
12일 기아가 공시한 2025년도 사업보고서에 따르면 정 회장은 기아에서 급여와 상여를 각각 27억원씩 수령해 총 54억원을 받았다.
정 회장이 기아에서 보수를 받은 것은 지난해가 처음이다. 정 회장은 지난 2020년 현대차그룹 회장에 취임한 후 기아에서 무보수 경영을 해왔다. 2024년까지는 현대차그룹 계열사 가운데 현대차와 현대모비스 2개사에서만 보수를 받았다.
기아는 "정 회장은 2019년 3월 기아 사내이사로 선임된 이후 지속적인 경쟁력 향상, 글로벌 인재 영입 등을 통해 사상 최대 경영 실적을 이어가는 데 기여했다"면서 "글로벌 통상 환경과 지정학적 불확실성이 확대되고 미래 모빌리티 경쟁이 한층 치열해지는 시장 상황에서 책임 경영을 강화하기 위해 작년부터 보수를 지급했다"고 설명했다.
아직 사업보고서가 공시되지 않은 현대차를 제외하고 정 회장이 지난해 기아, 현대모비스에서 받은 보수 총액은 84억6000만원이다.
송호성 기아 대표이사 사장은 급여 15억1600만원, 상여 및 기타 15억2600만원을 합해 30억4200만원을 수령한 것으로 나타났다. 2024년(28억7700만원) 대비 5.7% 증가했다.
y2kid@newspim.com