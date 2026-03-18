정청래 "검찰개혁 2단계, 성공적 마무리 예정…당원·지지층 만족도 높아"

경남 진주시 딸기 공동 선별장 찾아 민생 살펴

"김경수 경남지사 후보는 인물 경쟁력이 강점"

[진주=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 당정청 간 합의한 공소청 및 중대범죄수사청(중수청) 설치 법안과 관련해 당원과 지지자들의 만족도가 높다고 평가했다.

정 대표는 18일 오후 경남 진주시 수곡면 농산물유통센터 딸기 공동 선별장을 방문해 "검찰 개혁 2단계는 매우 성공적으로 마무리될 예정"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 =정청래 더불어민주당 대표는 18일 오후 경남 진주시 수곡면 농산물유통센터 딸기 공동 선별장을 방문해 "검찰 개혁 2단계는 매우 성공적으로 마무리될 예정"이라고 말했다. 2026.03.18 chogiza@newspim.com

정 대표는 "(검찰개혁 후속 법안으로 인해) 빛의 혁명으로 내란을 극복하고 이재명 정부를 지지했던 광장에 섰던 민주당 지지층과 당원들께서 자부심을 더 크게 느끼게 됐다"며 "지방선거는 찍어줄 사람들이 얼마나 더 많이 나가냐가 성패"라고 했다.

이어 "그런 면에서 봤을 때 검찰 개혁과 관련해 우리 당원과 지지자들이 만족도가 높다"며 "지방선거 승리를 위해서도 적극적인 투표층이 늘어나 도움이 될 것 같다"고 말했다.

그러면서 "박빙의 승부가 예상되는 경상남도 도지사 선거에서는 매우 중요한 요소"라며 "김경수 후보에게는 플러스 알파 효과가 있지 않을까 싶다"고 했다.

김경수 민주당 경남지사 예비후보의 경쟁력과 관련해서 정 대표는 "인물 경쟁력이 압도적으로 크다"고 평했다.

그는 "혹시 모를 당 지지율이 조금 부족하더라도 그것을 능히 극복할 만한 인물 경쟁력이 있다는 게 강점"이라며 "승리에 대한 가능성이 매우 높다"고 했다.

또 "지방선거와 관련해 경남 지역이 다른 지역 비해 상대적으로 어렵다고 하는데 오늘 하동과 진주에 와 보니 꼭 그런 것만 아니더라"며 "민주당을 대하는 눈빛이 예전보다 따뜻해졌다는 생각 들어 안심이 되더라"고 말했다.

다만 "그렇지만 앞으로 더 지극정성으로 경남을 성심성의껏 보살필 테니 여러분들이 좀 더 마음을 열어달라"고 요청했다.

이날 함께 자리한 김경수 후보는 "지금 경남은 대전환이 필요한 곳"이라며 "AI 대전환을 통해 경남의 기존 전통 제조업을 다시 한번 업그레이드 시키고 대한민국의 성장을 주도해 나가는 산업이 될 수 있도록 만들어야 한다"고 했다.

그러면서 "이런 일을 해내려면 부·울·경(부산, 울산, 경남)이 힘을 모아야 한다"며 "대통령, 정부 그리고 우리 민주당과 함께 호흡을 맞춰서 추진해 나갈 수 있는 사람이 누구인지 우리 경남 도민들께 이번 선거를 통해서 묻고 또 그런 도정을 펼쳐 나갈 수 있도록 이번 선거를 만들어 나가겠다"고 했다.

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