진주시, 청렴도 제고 위한 청렴 추진단 회의…32개 과제 추진

부패 취약 분야 및 시책 확대 논의

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 18일 오전 시청에서 '2026년 반부패 추진 계획 공유를 위한 청렴 추진단 회의'를 열고 청렴도 제고 방안을 논의했다고 밝혔다.

조규일 경남 진주시장(오른쪽)이 18일 오전 시청에서 '2026년 반부패 추진 계획 공유를 위한 청렴 추진단 회의'를 주재하고 있다.[사진=진주시] 2026.03.18

이날 회의는 시장을 단장으로 부시장, 국·소장, 감사관 등이 참석한 가운데 지난해 종합 청렴도 1등급 달성 성과를 돌아보고, 올해 반부패 청렴 향상 계획을 공유했다. 시는 부패 취약 분야 개선과 청렴 시책 참여 확대 방안을 중점적으로 점검했다.

시는 기관장과 고위 공직자의 청렴 실천을 기반으로 '공정하고 깨끗한 청렴 진주' 실현을 목표로 추진 과제의 성과 관리를 강화할 방침이다.

시는 2026년 반부패 청렴 종합대책에 따라 ▲생활 속 법·제도 내재화 ▲맞춤형 청렴역량 강화 ▲시민과 함께하는 청렴 시책 확산 등 3개 분야 32개 세부 과제를 체계적으로 추진하기로 했다.

시 관계자는 "내부 청렴 문화 확산이 조직 투명성의 핵심이며, 시민이 체감하는 외부 청렴도는 공정한 업무처리와 적극적인 민원 응대로 높아질 것"이라며 "간부 공무원의 솔선수범이 청렴 행정의 출발점"이라고 말했다.

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