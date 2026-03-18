광주·전남교육청, 교육행정 통합 공청회 개최

교직원·지역민 등 의견 청취

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청과 전남교육청이 광주시민협치진흥원 대강당에서 '전남광주통합특별시 교육공동체 공청회'를 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 공청회는 교육통합과 관련해 지역민 의견을 수렴하고, 안정적인 교육행정 체계 구축과 지역 교육 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.

교육행정 통합 공청회. [사진=광주시교육청] 2026.03.18 bless4ya@newspim.com

광주 실무준비단과 전남 통합추진단이 추진 경과를 설명하고 이어 이정선 광주시교육감과 김대중 전남도교육감이 참석자 질의에 답변하는 방식으로 진행됐다.

특히 주요 현안인 ▲통합 이후 교육공무원 인사 및 생활권 보장 ▲학생 쏠림 현상 방지 및 학교군 설정 방향 ▲광주 '5·18 정신'과 전남 '의(義) 정신'을 담은 민주시민교육 운영 ▲교육 재정 인센티브 확보 방안 및 특별법 추진 방안 등에 대해 다양한 의견을 나눴다.

광주·전남교육청은 오는 23일 오후 3시에는 전남 순천만생태문화교육원에서 지역민과 함께하는 두 번째 공청회를 개최할 예정이다.

김대중 전남도교육감은 "광주와 전남의 교육행정 통합은 지역 소멸 위기를 극복하고 교육 경쟁력을 높이는 기회가 될 것"이라며 "현장의 목소리를 수용하여 시·도민 모두가 신뢰할 수 있는 안정적이고 미래를 여는 탄탄한 교육행정 통합 교육 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.

이정선 광주시교육감은 "이번 통합은 우리 학생들이 더 큰 꿈을 펼쳐 나갈 수 있는 미래 교육의 전환점"이라며 "현장 중심의 소통을 통해 교육행정 통합의 실효성을 높이고 단 한 명의 학생도 소외되지 않는 교육행정 통합을 실현하겠다"고 말했다.

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