경기도교육청율곡연수원, SNS 서포터즈 '소리율' 위촉식 개최

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청율곡연수원이 18일 연수원 대강당에서 2026년 홍보 서포터즈 '소리율' 위촉식을 개최하고 본격적인 홍보 활동에 나섰다.

2026년 홍보 서포터즈 '소리율'위촉식을 개최하고 본격적인 홍보 활동에 나선다고 전했다. [사진= 경기도교육청]

도교육청에 따르면 '소리율'은 현장의 '소리'와 '율곡'연수원의 합성어로, 교육 현장의 생생한 이야기를 전하고 교육 구성원과 긴밀하게 소통하겠다는 의지를 담고 있다.

이번 서포터즈는 도교육청 소속 지방공무원 및 교육공무직원을 대상으로 한 공개 모집을 통해 선발된 14명의 정예 인원으로 구성됐다.

이날 위촉식에서는 위촉장 수여와 함께 지난해 우수 활동 사례를 공유하고, 2026년도 콘텐츠 제작 방향 및 효과적인 홍보 방안에 대해 심도 있는 협의를 진행됐다.

선발된 서포터즈는 연말까지 각자의 전문 분야에서 활동하게 된다.

서포터즈는 유튜브(3명), 인스타그램(5명), 블로그(6명)로 구성됐으며 연말까지 ▲연수원 공식 SNS 채널 콘텐츠 기획 및 제작 ▲주요 연수 과정 홍보 ▲현장의 의견 수렴 및 피드백 등의 역할을 수행하게 된다.

이근규 경기도교육청율곡연수원장은 "현장과의 적극적인 소통은 맞춤형 연수 프로그램을 개발하는 데 가장 중요한 요소"라며 "서포터즈 '소리율'이 풍부한 SNS 운영 경험을 바탕으로 연수원과 교육 현장을 잇는 가교가 되어줄 것으로 기대한다"고 말했다.

beignn@newspim.com