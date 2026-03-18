경기도극단 '2026년 창작희곡의 발견-낭독극' 26~29일 공연

"희곡의 동시대적 담론과 사회적 메시지를 나누는 뜻깊은 시간이 될 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기아트센터 경기도극단은 <2026년 창작희곡의 발견 – 낭독극>을 오는 26일부터 29일까지 나흘간 경기아트센터 소극장에서 공연한다고 18일 밝혔다.

공연사진_2025 창작희곡의 발견(부인의 시대). [사진=경기아트센터]

아트센터에 따르면 이번 공연은 2025년 제5회 창작희곡공모를 통해 발굴된 대상 및 우수상 수상작 2편을 무대에서 처음 소개하는 자리로 각 작품은 낭독극 형태로 2일씩 총 4회에 걸쳐 관객과 만난다.

경기도극단은 2020년부터 창작희곡공모를 통해 극작가의 창작 환경을 지원하고 신진 및 기성 작가의 우수 희곡을 발굴해 왔다. 이번 낭독극에서는 2025년 공모에서 선정된 대상 수상작 〈봤던 영화를 보는 여자〉(이민구 作)와 우수상 수상작 〈하고 싶은 말을 했기로서니〉(김성배 作)가 처음으로 관객을 만난다.

먼저 3월 26~27일 공연되는〈하고 싶은 말을 했기로서니>는 김성배 작가의 작품으로, 1982년 겨울 사도세자가 갇혔던 '뒤주' 발견 보도를 모티브로 한다. 박물관 내부 부정을 고발한 선배에게 동조했다가 징계를 받은 학예연구사의 현실과 1762년 사도세자의 비극을 병치하며, 극중극 구조를 통해 진실과 이를 둘러싼 이해관계를 날카롭게 바라보는 작품이다.

이어 3월 28~ 29일 공연되는 대상 수상작 〈봤던 영화를 보는 여자〉는 이민구 작가의 작품으로 부동산 중심 사회 속에서 경기도에서 서울로 장거리 출퇴근을 반복하는 현대인의 삶을 통해 기획된 투자와 기계적 삶의 구조를 성찰한다. 작품은 인간적인 삶의 회복과 삶의 가능성을 모색하는 작가의 시선을 담고 있다.

두 작품은 연출자와 배우의 다양한 해석으로 완성된다. <하고 싶은 말을 했기로서니>는 최원종 연출,〈봤던 영화를 보는 여자〉는 황이선 연출이 객원 연출을 맡아 색다른 해석으로 극을 전개하며 <봤던 영화를 보는 여자>에서는 주요 인물인 '고예지' 역할을 네 명의 배우가 맡아 각각 다른 재미를 선사할 예정이다.

또한 이번 공연은 관객참여 물품기부로 사회공헌에 기여한다. 공연을 관람하는 관객은 관람료를 대신해 자율적으로 라면, 즉석밥 등 소정의 생활필수품(유통기한이 최소 3개월 이상 남은 새 물품: 라면 4~5봉지 1팩 또는 즉석밥 5~6개 1묶음 등)을 지참해 기부에 참여할 수 있다. (단, 기부영수증 발행 불가) 기부물품은 경기나눔푸드뱅크와의 협력으로 3월 30일(월) 지역의 어려운 이웃에게 전달될 예정이다.

포스터_창작희곡의 발견. [사진=경기아트센터]

경기도극단은 관객의 자발적 참여를 통해 나눔의 가치를 확산시키고 예술이 사회적 책임을 실천하는 매개로 기능함을 보여준다. 나아가 이웃에게 실질적인 도움을 전하는 현실예술로서 연극이 단순한 감상의 영역을 넘어 지역사회와 호흡하며 공공적 가치를 창출하는 장르임을 다시 한 번 환기한다.

경기도극단 관계자는 "이번 낭독극은 새롭게 발굴된 창작 희곡이 처음으로 관객과 만나는 자리"라며 "공연예술을 통해 희곡의 동시대적 담론과 사회적 메시지를 나누는 뜻깊은 시간이 될 것"이라고 밝혔다.

이번 낭독극 공연은 사전 관람 예약을 통해 전석 무료로 진행되며 자세한 정보는 경기아트센터 누리집을 통해 확인할 수 있다.

1141world@newspim.com