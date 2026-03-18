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HDC 창립 50주년...정몽규 "AI 기술 고도화로 사업 경계 허물겠다"

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18일 HDC 창립 기념식 개최...신규 슬로건·CI 공개

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = "오늘 창립 50주년을 자축하고 있지만 우리가 앞으로 마주칠 미래는 이전에 경험해 보지 못한 속도와 방향으로 변화할 것입니다. 어느 때보다도 엄중한 각오로 새로운 50년을 준비하겠습니다."(정몽규 HDC그룹 회장)

18일 HDC그룹이 서울 용산구 드래곤시티에서 창립 50주년 기념식을 개최하고 그룹의 새로운 비전을 공개했다. 행사에는 정몽규 HDC그룹 회장, 도기탁 HDC 대표, 정경구 HDC현대산업개발 대표 등 그룹 주요 경영진과 전현직 임직원이 참석했다.

또 정몽준 아산재단 이사장, 정몽윤 현대해상화재보험 회장, 정몽원 HL그룹 회장, 현정은 현대그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장 등 범현대가 인물이 행사장을 찾았다. 이외에도 손경식 CJ그룹 회장, 윤세영 SBS미디어그룹 창업회장, 조용병 전국은행연합회장 등을 비롯한 정·재계 및 사회, 스포츠계 인사들이 다수 참석했다.

정몽규 회장 "기존 산업 구분 머무르지 않을 것...지속 가능한 미래 열겠다"

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 정몽규 HDC그룹 회장이 18일 오전 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 'HDC그룹 50주년 기념행사'에서 기념사를 하고 있다. 2026.03.18 kunjoo@newspim.com

이날 정몽규 HDC그룹 회장은 "HDC는 지난 50년 동안 혁신과 통찰, 전문성을 바탕으로 대한민국의 도시 문화를 만들고 인프라, AI, 유통, 레저, 에너지 등 다양한 영역에서 풍요로운 세상을 만들어 왔다"며 "이 모든 성과의 출발점에는 불굴의 개척 정신과 창조적 의지가 있었다"고 밝혔다.

정 HDC그룹 회장은 "제가 현대산업개발을 경영한 지도 벌써 27년이 됐다"며 "하나의 건설사에서 출발해 개발부터 운영까지 책임지는 밸류체인을 구축해 왔다. 호텔에서 레저까지 운영 역량을 축적하며 고객의 생애 전반에 새로운 경험을 제공하는 사업 구조로 진화했다"고 강조했다.

그러면서 "다가올 미래에 대응하기 위해 HDC는 더 이상 기존 산업의 구분에 머무르지 않겠다"며 "공간 개발 역량과 운영 경험을 바탕으로 고객이 꿈꾸는 삶을 풍요로운 일상으로 구현해 나가겠다"고 말했다. 이어 "에너지와 국가 기반 시설의 건설과 운영뿐만 아니라 AI 기술을 고도화해 산업 간 경계를 허물고 잠재된 가치를 연결해 지속 가능한 미래를 열어가겠다"고 덧붙였다.

이명박 전 대통령도 행사에 참석해 축사를 건넸다. 이 전 대통령은 HDC현대산업개발의 모태기업인 한국도시개발 2, 4대 대표이사를 역임한 인물이다. 이 전 대통령은 고(故) 정세영 HDC그룹 명예회장과 그의 부인인 박영자씨를 언급하며 "현대에서 첫 해외사업으로 태국에 나갔을 때 박 여사가 직원들에게 늘 따뜻한 밥을 대접해준 것을 잊지 않고 있다"며 "고 정 명예회장은 평소 정도경영이라는 용어를 쓰며 바른 길로 가야한다고 했다. 어렵지만 그것을 주장하고 실제 했던 분들 중 한명"이라고 했다.

그는 "한국은 지금 매우 경제적, 정치적 환경이 어렵고 이럴 때 기업을 해나가는 것은 참 어렵다"면서도 "우리 기업 역사가 안 어려울 때가 없었지만 극복을 해나갔던 것이 대한민국이다. 이럴 때 더 성장하는 기업이 있고 낙후되는 기업이 있다"고 했다. 이어 "새로운 시대, AI 시대를 맞이해서 완전히 새로운 시대가 도래하기 때문에 기업 경영에도 많은 영향을 줄 것"이라며 "이때 임직원들이 힘을 모아 변화하면 향후 50년도 대표적 기업으로 성장할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 이명박 전 대통령이 18일 오전 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 'HDC그룹 50주년 기념행사'에서 축사를 하고 있다. 2026.03.18 kunjoo@newspim.com

HDC 신규 슬로건·CI 공개..."전문성·통합적 사고·추진력·배려 중점"

HDC 로고 및 슬로건 [사진=HDC현대산업개발]

이날 HDC그룹은 새로운 슬로건 '더 큰 가치를 향하여(To the Greater Value)'와 신규 CI를 공개했다. 새로운 심볼의 직사각형 구조는 모든 가치가 시작되는 기반과 HDC의 전문성 및 헤리티지를 의미한다. 곡선과 원형이 어우러진 형태는 열린 사고와 서로 다른 영역의 가치가 유기적으로 연결돼 하나의 조화를 이루는 통합적 사고를 의미한다.

완결된 형태가 아닌 확장되는 구조의 '무빙 컨티뉴엄(Moving Continuum)'을 통해 지속적으로 새로운 가능성을 열어가는 HDC의 미래지향적 비전을 담았다. 그 중심에는 구조의 흐름과 균형을 지탱하는 '인비저블 H(Invisible H)'가 존재한다. 이는 모든 연결과 확장을 가능하게 하는 HDC 철학의 본질적 힘을 상징한다.

이번 행사에서 HDC그룹은 신규 사업 구분에 대해서도 설명했다. 미래 성장 동력을 확보하기 위해 그룹 포트폴리오를 라이프, AI, 에너지 등 3개 부문으로 개편했다. 라이프 부문이 삶과 도시를 설계하고 AI가 잠재된 가치를 지능으로 연결해 실행 가능한 경쟁력으로 진화시키겠다는 것이다. 또 에너지가 지속가능한 동력으로 그룹을 뒷받침하겠다는 포부다.

라이프 부문 계열사는 기존 'HDC' 대신 '아이파크(IPARK)' 브랜드를 전면에 내세운다. HDC현대산업개발은 IPARK현대산업개발로 사명을 변경한다. 라이프 부문 주요 계열사들도 주주총회를 거쳐 사명을 바꿀 계획이다. AI와 에너지 부문 계열사들은 기존 사명을 유지한다.

사업 구조 변화의 성공적 실현을 위해 '경계를 넘나드는 스페셜리스트'라는 정체성을 확립한다. HDC 그룹 관계자는 "변화의 흐름을 먼저 읽고 미래를 정교히 설계하는 전문성, 전문성의 깊이를 확장할 통합적 사고, 충분한 고민 후 주저하지 않고 움직이는 추진력, 동료·파트너·고객 삶을 깊이 살피는 배려 등 4가지 핵심 가치를 우리만의 흔들리지 않는 기준으로 삼아 새로운 50년을 열고자 한다"고 설명했다.

blue99@newspim.com

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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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