전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.18 (수)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

리사 수 AMD CEO, 네이버 찍고 삼성行…'깜짝 발표' 기대감 커진다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"다양한 韓 파트너 만난다"…네이버서 최수연 대표와 회동
평택캠퍼스 시찰·이재용 만찬 예정…반도체 협력 확대 주목

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 18일 취임 후 처음으로 한국을 방문해 삼성전자와 네이버 등 국내 정보기술(IT) 업계 핵심 기업들과의 연쇄 회동에 나섰다. 수 CEO는 이번 방한을 기점으로 메모리 공급을 넘어 파운드리(반도체 위탁생산)와 인공지능(AI) 데이터센터 등 산업 생태계 전반을 아우르는 전방위적 파트너십 확대를 공식화하고, 조만간 구체적인 협력 방안에 대한 '깜짝 발표'가 있을 것임을 예고했다.

18일 관련 업계에 따르면 리사 수 CEO는 이날 오전 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 취재진과 만나 삼성전자 이외의 기업들과도 폭넓은 협력을 추진할 계획임을 밝혔다. 수 CEO는 삼성전자와의 협력 방안을 묻는 질문에 "삼성뿐만 아니라 다양한 파트너들을 만날 것"이라고 답했으며, 추가 협력이나 신제품 관련 깜짝 발표가 예정되어 있느냐는 물음에도 "그렇다(YEAH)"고 답하며 기대감을 높였다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 18일 오전 서울 종로구 포시즌스 호텔 로비에서 나와 이희만 AMD코리아 대표(왼쪽) 등 AMD 관계자들과 이야기를 나누고 있는 모습. 2026.03.18 aykim@newspim.com

수 CEO가 이끄는 AMD(Advanced Micro Devices)는 미국에 본사를 둔 글로벌 반도체 설계 전문(팹리스) 기업이다. 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU) 시장에서 세계적인 기술력을 보유하고 있으며, 최근에는 인공지능(AI) 시대를 맞아 'AI 가속기' 분야에서 엔비디아의 가장 강력한 대항마로 급부상하고 있다. 특히 연산 성능이 뛰어난 GPU와 고성능 메모리를 결합한 차세대 AI 칩 설계 역량을 바탕으로 전 세계 데이터센터 인프라 시장을 주도하고 있다.

◆네이버 본사 직접 찾은 리사 수... AI 데이터센터 인프라 협력 논의

수 CEO는 이날 오전 경기 성남시에 위치한 네이버 사옥 '1784'를 방문해 최수연 네이버 대표와 면담을 진행했다. 현장에서 취재진을 만난 수 CEO는 네이버와의 AI 협력 가능성에 대해 "오늘 더 많은 것을 논의할 예정"이라며 적극적인 태도를 보였다. 또한 한국 기업과의 AI 파트너십 확대 여부에도 "물론 그렇다"며 확답을 내놓았다.

[성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 최수연 네이버 대표가 18일 오후 경기 성남시 분당구 네이버 본사에서 디지털트윈 전시 관련 설명을 듣고 있다. 2026.03.18 mironj19@newspim.com

업계에서는 수 CEO와 최 대표가 AI 가속기 공급 및 AI 전용 데이터센터 구축 등 하이퍼스케일 인프라 분야에서의 협력 방안을 깊이 있게 논의한 것으로 전망한다. 현재 네이버는 자체 생성형 AI 모델 운영을 위해 대규모 인프라를 확장 중이다. 그동안 엔비디아 의존도가 높았던 AI 칩 공급망에서 AMD가 핵심적인 대안 파트너로 부상할 수 있다는 관측이 지배적이다.

수 CEO는 삼성전자 파운드리와의 협업 계획에 대해서도 "논의할 사안이 많다"고 언급하며 단순히 메모리를 구매하는 고객사를 넘어 제조 공정 전반으로 협력의 범위를 확대할 것임을 시사했다.

◆삼성 평택캠퍼스 시찰 후 '승지원 만찬'... 파운드리 선단공정 수주 가시화

오후 일정은 삼성전자와의 반도체 동맹 강화에 초점이 맞춰졌다. 수 CEO는 삼성전자 평택캠퍼스를 방문해 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장)과 한진만 파운드리 사업부장(사장) 등 주요 경영진을 만나 첨단 반도체 생산라인을 직접 둘러볼 예정이다. 양사는 지난해부터 AMD의 최신 AI 가속기에 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM)인 HBM3E를 공급하는 등 견고한 파트너십을 유지해 왔다.

[성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 18일 오후 경기 성남시 네이버 본사를 방문해 최수연 네이버 대표와 사옥 내부를 둘러보고 있다. 2026.03.18 mironj19@newspim.com

특히 이번 방한에서는 메모리 분야를 넘어 삼성전자의 파운드리 최선단 공정을 활용한 차세대 AI 칩 생산 논의가 핵심 의제로 다뤄질 전망이다. 삼성전자 파운드리가 지난해 테슬라와 퀄컴 등 글로벌 빅테크로부터 수주를 확보하며 경쟁력을 입증한 만큼, AMD가 차세대 칩 제조를 삼성에 맡길 경우 삼성전자 반도체 사업의 흑자 전환에도 속도가 붙을 것이라는 분석이 나온다.

수 CEO는 평택 일정을 마친 후 서울 용산구 한남동 소재의 삼성그룹 영빈관인 '승지원'에서 이재용 삼성전자 회장과 만찬 회동을 가질 것으로 알려졌다. 승지원은 고(故) 이건희 선대회장이 집무실로 활용하던 곳으로, 최근 마크 저커버그 메타 CEO와 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자 등 글로벌 거물급 인사들이 거쳐 간 삼성의 상징적인 외빈 접견 장소다. 이곳에서 두 총수는 차세대 반도체 협력 로드맵을 최종 점검할 것으로 관측된다.

방한 이튿날인 오는 19일에는 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장(사장)과의 회동이 예정돼 있어 반도체 부품을 넘어 모바일과 PC 등 완제품 영역에서의 AI 협력 가능성도 열려 있다. 

aykim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
사진
명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동