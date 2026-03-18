MINI 코리아, 전기차 7일 체험 'BEV 멤버십' 출시

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = MINI코리아는 신차 구매 고객을 대상으로 최대 일주일 동안 MINI 순수전기차를 체험할 수 있는 전기차 시승 프로그램 'MINI BEV 멤버십'을 출시한다고 18일 밝혔다.

MINI코리아가 전기차 시승 프로그램 'MINI BEV 멤버십'을 출시했다. [사진=MINI코리아]

MINI BEV 멤버십은 더 많은 MINI 고객이 MINI 순수전기차가 선사하는 프리미엄한 가치와 운전의 즐거움을 직접 경험할 수 있도록 지원하고자 마련된 프로그램이다. 체험 고객에게는 MINI의 정체성을 가장 순수하게 구현한 3-도어 모델 '디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE' 시승 기회가 제공된다.

올해 3월 1일 이후 MINI 신차를 구매한 고객이 'MINI 밴티지(Vantage)' 모바일 앱에 차량을 등록하면 MINI BEV 멤버십 이용권이 자동으로 발급되며, 차량 구매 후 90일 이내 1회 시승 예약이 가능하다. 시승 기간은 총 7일이며, 이 기간 동안 발생하는 차량 충전 비용과 통행료, 보험료는 MINI 코리아가 전액 부담한다.

시승 차량은 서울 중구에 위치한 BMW 차징 허브 라운지와 전국 8개 MINI 전시장에서 제공된다. 고객은 예약 시 원하는 지점을 선택해 차량을 수령하고 반납할 수 있다.

MINI BEV 멤버십 프로그램 예약 페이지는 3월 18일 처음 오픈되며, 매달 30일 예약을 접수할 예정이다. 프로그램 이용과 관련한 자세한 사항은 MINI 밴티지 앱 또는 MINI 커뮤니케이션 센터를 통해 확인할 수 있다.

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