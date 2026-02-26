미니코리아, 디 올-일렉트릭 '폴 스미스' 에디션 출시...전기 미니의 '힙한 변신'

폴 스미스 특유의 위트와 개성 반영

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 미니코리아가 영국 디자이너 폴 스미스의 감각을 더한 '디 올-일렉트릭 미니 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션'을 국내에 공식 출시했다. 한정 수량으로 선보인 이번 모델은 사전 예약 개시 한 달 만에 전량 매진되며 협업 에디션에 대한 높은 시장 관심을 입증했다.

디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션. [사진=이찬우 기자]

26일 미니코리아는 서울시 용산구 이태원에서 '디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션' 국내 공식 출시행사를 진행했다. 미니와 폴 스미스는 독보적인 개성과 위트라는 공통된 가치를 바탕으로 1998년부터 협업을 이어온 파트너다.

디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션은 장인 정신, 창의성, 혁신을 기반으로 한 지속적인 협업의 새로운 결과물로, 폴 스미스의 디자인 언어가 반영되어 일상의 순간에서 특유의 위트를 만나볼 수 있는 것이 특징이다.

발표를 맡은 정서은 미니코리아 상품기획팀 매니저는 "이번 미니 폴 스미스 에디션은 단순한 에디션을 넘어 영국 감성과 디자인, 브리티시 헤리티지를 세련되게 재해석한 결과물"이라며 "디자인, 컬러, 유머, 그리고 지속가능성까지 폴 스미스의 철학을 곳곳에 담아냈다"고 말했다.

디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션. [사진=이찬우 기자]

폴 스미스의 브랜드 서사 역시 이번 에디션의 배경으로 제시됐다. 정 매니저는 "폴 스미스는 1970년대 중반 노팅엄에서 부티크를 운영했고, 파리의 작은 호텔에서 비공식 전시를 열어 성공했다"며 "자본보다 재치와 유머로 승부한 도전 정신이 오늘의 폴 스미스를 만들었다"고 설명했다.

이어 "폴 스미스는 오래전부터 클래식 미니의 열렬한 팬이었고, 1998년 클래식 미니 생산 종료를 앞두고 1800대 한정 '폴 스미스 미니'로 첫 협업을 진행했다"며 "폴 스미스 블루, 엔진룸·트렁크 라이너의 라임 그린 포인트는 '위트 있는 반전'이라는 그의 디자인 철학을 보여준다"고 덧붙였다.

더불어 "이번 에디션은 단순한 디자인 컬래버가 아니라 자동차를 패션·라이프스타일·지속가능성의 영역까지 확장한 의미 있는 크로스오버"라고 강조했다.

외관은 미니 고유의 실루엣 위에 폴 스미스의 색채 철학과 디테일을 더해 차별화를 꾀했다. 정 매니저는 "폴 스미스가 직접 고른 전용 컬러 '인스파이어드 화이트'와 '스테이트먼트 그레이'는 차분하면서도 세련된 컬러감으로 클래식함을 드러낸다"고 말했다.

디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션. [사진=이찬우 기자]

루프와 그릴 테두리, 사이드 미러 캡 등에 적용된 '노팅엄 그린'은 폴 스미스의 고향에서 따온 전용 색상으로, 차량 정면부터 측면까지 일관된 컬러 아이덴티티를 형성한다.

정 매니저는 "노팅엄 그린이 루프·그릴·미러캡에 적용돼 정면부터 측면까지 컬러 아이덴티티가 일관되게 이어진다"며 "차문을 열면 등장하는 hello 레터링 프로젝션, 테일게이트 레터링 등 디자인 언어가 곳곳에 녹아 있다"고 설명했다.

디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션. [사진=이찬우 기자]

차체 하단을 감싸는 블랙·블루 밴드는 수명을 다한 어망을 재활용한 업사이클링 소재로 제작돼 지속가능성 메시지를 담았다.

실내 역시 폴 스미스 특유의 디자인 언어가 반영됐다. 직물 소재 대시보드와 JCW 스포츠 시트에는 시그니처 스트라이프 패턴이 적용돼 통일감을 주며, 도어실에는 'Every day is a new beginning!' 문구를 더해 일상의 시작을 특별한 경험으로 연출한다.

디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션. [사진=이찬우 기자]

파워트레인은 최고출력 218마력, 최대토크 33.7kg·m의 전기모터를 탑재해 정지 상태에서 시속 100km까지 6.7초 만에 도달한다. 54.2kWh 배터리를 장착해 1회 충전 주행거리는 국내 기준 300km, WLTP 기준 402km이며, 급속 충전 시 약 30분 만에 10%에서 80%까지 충전할 수 있다.

국내에 100대 한정으로 출시된 이번 모델은 사전 예약 완판 이후 추가 물량 도입이 결정됐으며, 미니 코리아는 하반기 내연기관 기반 폴 스미스 에디션도 선보일 계획이다.

미니코리아 관계자는 "미니 폴 스미스 에디션은 단순한 에디션 모델이 아니라 영국 디자인 헤리티지와 지속가능성을 결합한 미니의 브랜드 스토리를 상징하는 모델"이라고 강조했다.

