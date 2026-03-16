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MINI코리아, 몬테카를로 랠리 우승 기념 '1965 빅토리 에디션' 출시

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = MINI코리아는 클래식 Mini 쿠퍼의 1965년 몬테카를로 랠리 우승을 기념하는 특별 모델 'MINI 1965 빅토리 에디션'을 출시한다고 16일 밝혔다.

MINI 1965 빅토리 에디션. [사진=MINI코리아]

MINI 1965 빅토리 에디션은 1965년 몬테카를로 랠리에서 우승을 차지한 Mini 쿠퍼의 모터스포츠 유산을 현대적으로 재해석한 모델이다. 당시 Mini 쿠퍼는 혁신적인 기술과 뛰어난 주행 성능, 혹독한 기상 조건에서도 발휘된 민첩한 핸들링으로 주목받으며 우승을 차지했고, 이를 통해 MINI의 이름을 글로벌 모터스포츠 역사에 각인시켰다.

이번 에디션은 순수전기 모델인 '디 올-일렉트릭 MINI JCW'와 내연기관 모델인 '더 MINI JCW' 두 가지로 출시된다. JCW 특유의 스포티한 감성에 몬테카를로 랠리 우승 차량에서 영감을 받은 디자인 요소를 더해 차별화된 내외관을 완성했다.

외관은 1965년 우승 차량을 연상시키는 디자인을 적용한 것이 특징이다. 칠리 레드 색상의 차체에 JCW 모델 최초로 화이트 루프를 조합했으며 보닛과 트렁크 도어에는 흰색 스트라이프를 더해 레이스 감성을 강조했다. 보닛 스트라이프에는 당시 우승 경주차의 차량번호를 양각으로 표현해 상징성을 더했다.

차체 측면에는 몬테카를로 랠리 출전 차량 번호인 '52' 그래픽을 적용했으며 18인치 JCW 랩 스포크 투톤 알로이 휠에는 빨간색과 흰색 조합의 전용 휠 캡과 '52' 넘버링 밸브 캡을 더해 에디션 모델만의 디테일을 강조했다. 또한 리어 스트라이프와 C필러 상단에는 우승 연도를 기념하는 '1965' 엠블럼을 적용했다.

실내 역시 JCW 특유의 스포티한 분위기를 기반으로 에디션 전용 디자인을 적용했다. 도어 실 플레이트에는 전용 엔트리 실을 장착하고 몬테카를로 랠리 참가 선수 이름과 차량번호 등 출전 정보를 도어 래치 상단에 표시했다. JCW 스포츠 스티어링 휠 하단 직물 스트랩과 센터 콘솔 박스에는 '1965' 레터링을, 전용 키 캡에는 차량 번호 '52'를 새겨 특별함을 더했다.

MINI 1965 빅토리 에디션은 순수전기와 내연기관 두 가지 파워트레인으로 제공된다. 순수전기 모델은 최고출력 258마력, 최대토크 35.7kg·m를 발휘하는 전기모터를 탑재하며 정지 상태에서 시속 100km까지 5.9초 만에 가속한다. 1회 충전 주행거리는 291km(기후부 기준)다.

내연기관 모델은 최고출력 231마력, 최대토크 38.8kg·m의 MINI 트윈파워 터보 직렬 4기통 가솔린 엔진과 7단 스텝트로닉 스포츠 더블 클러치 자동변속기를 탑재했다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속 시간은 6.1초다.

두 모델 모두 액티브 크루즈 컨트롤과 차로 유지 어시스트가 포함된 '드라이빙 어시스턴트 플러스', 서라운드 뷰와 리모트 3D 뷰, 드라이브 레코더 등을 포함한 '파킹 어시스턴트 플러스', T맵 기반 한국형 MINI 내비게이션 등 다양한 안전·편의 사양을 기본 적용했다.

MINI 1965 빅토리 에디션은 MINI코리아의 온라인 판매 채널 'MINI 샵 온라인'을 통해 디 올-일렉트릭 MINI JCW 빅토리 에디션 25대, 더 MINI JCW 빅토리 에디션 50대 등 총 75대만 한정 판매된다.

한편 MINI코리아는 지난 2월 출시한 '디 올-일렉트릭 MINI 폴 스미스 에디션'에 이어 이번 모델까지 포함해 올해 총 11종의 신규 에디션 모델을 순차적으로 선보이며 브랜드 개성과 고객 경험을 강화할 계획이다.

chanw@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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