김동연 '경기북부 대개발 2040' 선포..."희생의 땅에서 성장 엔진으로"

파주서 비전 선포식...SOC 확충·산업 혁신·규제 완화 등 '북부 대전환' 예고

대한민국 최초 '경기 생활쏙(SOC) 환원사업' 실시...파주·연천·양평·가평 선정

"특별한 희생엔 특별한 보상...경기북부, 대한민국 새 성장축 될 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 경기북부를 대한민국의 새로운 성장축으로 도약시키기 위한 '경기북부 대개발 2040' 비전을 전격 발표했다. 과거 안보를 이유로 희생해온 북부 지역에 '특별한 보상'을 실현하고 공공 개발이익을 주민들에게 직접 돌려주는 새로운 균형발전 모델을 가동한다는 구상이다.

김동연 경기도지사가 경기북부를 대한민국의 새로운 성장축으로 도약시키기 위한 '경기북부 대개발 2040' 비전을 전격 발표했다. [사진=김동연 경기도지사 SNS]

김 지사는 18일 자신의 페이스북 글을 통해 "이제는 경기북부의 시간"이라며 "북부의 잠재력을 깨워 대한민국의 강력한 성장 엔진으로 만들겠다"고 천명했다.

김 지사가 이날 발표한 '경기북부 대개발 2040'은 단순한 지역 개발을 넘어 북부의 지도와 주민의 일상을 완전히 바꾸는 장기 종합 발전 전략이다. 주요 골자는 네 가지 핵심 구상에 방점이 찍혀 있다.

첫째 산업 인프라 혁신이다. 공업지역 물량을 의정부 등 북부권과 미군 반환공여구역에 최우선 배정해 첨단산업 기반을 구축한다. 특히 포천 경기국방벤처센터를 중심으로 K-방위산업(우주·로봇·AI 등)의 핵심 거점을 육성할 계획이다.

둘째 지방정부의 최초 반환공여지 직접 개발이다. 미군 반환공여지 개발에 경기도 재정을 직접 투입해 미래 성장 거점으로 조성한다.

셋째 광역 철도망 대폭 확충이다. 인천 2호선 고양 연장, KTX 파주 연장, SRT 의정부 연장, GTX 동두천 연장 등을 속도감 있게 추진해 북부 주민의 이동 편의를 획기적으로 높인다.

넷째 행정·의료 지원 강화이다. 동북부 혁신형 공공의료원 착공 시기를 2028년으로 2년 앞당기고 중소기업 금융 지원 등 북부 경제 활성화를 위한 행정력을 집중한다.

특히 이날 행사에서는 대한민국 최초의 공공개발 이익 환원 모델인 '경기 생활쏙(SOC) 환원사업'의 첫 대상지가 공개돼 눈길을 끌었다.

김 지사는 파주시, 연천군, 양평군, 가평군 등 4개 시군을 제1호 대상지로 선정했다. 이 사업은 경기도 내 공공 개발로 발생한 이익금을 생활 밀착형 사회간접자본(체육·문화·복지 등) 시설 확충에 재투자하는 사업이다. 김 지사는 "공공 개발이익을 더 필요한 지역에 환원해 균형발전의 새로운 표준을 만들겠다"고 강조했다.

정치권에서는 김 지사의 이번 행보를 '실용적 생활 진보'의 결정판으로 보고 있다. 국민주권 정부의 '특별한 희생에 특별한 보상'이라는 원칙을 도정에 녹여내, 소외됐던 북부 주민들에게 실질적인 변화를 약속했기 때문이다.

김 지사는 "경기북부는 무한한 잠재력을 가진 기회의 땅"이라며 "2040년까지 SOC 확충과 중첩규제 완화 등 7대 핵심 과제를 차질 없이 이행해 경기북부의 새로운 시대를 열겠다"고 다짐했다.

경기도 관계자는 "이번 비전은 160조 원 이상의 생산유발 효과가 기대되는 대규모 프로젝트"라며 "도민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 도의 모든 역량을 총동원하겠다"고 전했다.

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