이준석, 현직 당대표 최초 해커톤 출전..."말로만 AI 외치는 정치와는 달라"

21일 'THE 해커톤' 참가, 매출로만 승부…AI 선거 혁신 현장 DNA 입증

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 스타트업 창업가, 현직 개발자, 대학생이 참여하는 'THE 해커톤'에 출전한다. 현직 당대표가 개발 경연에 도전하는 것은 처음이다.

서울대 학생들이 주축이 된 이번 행사는 오는 21일 서울대입구역 일대에서 열린다. 참가자들은 1박 2일간 소프트웨어를 개발한 뒤 5일간 세일즈 매출로 순위를 가린다.

이준석 개혁신당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

해커톤(Hackathon)은 '해킹(Hacking)'과 '마라톤(Marathon)'의 합성어로, 기획자·개발자·디자이너가 팀을 이뤄 제한된 시간 내에 아이디어를 도출하고 결과물을 완성하는 협업 이벤트다.

80명 규모로 진행되는 이번 행사의 총 상금은 1000만원이다. OpenAI가 인프라 파트너로, VC 사제파트너스와 스타트업 채용 기업 캔디드가 메인 파트너로 참여한다.

THE 해커톤의 특징은 발표 점수나 심사위원 평가 없이 오직 실제 매출로만 승부를 가린다는 점이다. 2~4인으로 구성된 각 팀이 개발한 소프트웨어를 5일간 직접 세일즈하고, 그 기간 발생한 매출이 곧 성적표가 된다.

이 대표는 토스 공동창업자 이태양 씨, 실리콘밸리 출신 유니콘 기업 창업가 류기백 씨 등과 동일한 조건 아래 경쟁하게 된다.

이 대표는 서울과학고 조기졸업 후 하버드대에서 컴퓨터과학과 경제학을 전공했으며, 정계 입문 전 직접 스타트업을 창업한 개발자 출신이다.

개혁신당이 이번 지방선거를 앞두고 AI 정책 매칭 플랫폼, AI 선거 사무장 앱 등을 직접 구축해온 배경에는 현장 개발자 생태계와 끊임없이 교류해온 이 대표의 기술 역량이 자리하고 있다.

개혁신당은 이번 선거에서 AI 사무장 앱의 지속적인 업데이트, 공약 검증 플랫폼 고도화 등을 통해 돈과 조직 없이도 실력 있는 후보가 당선될 수 있는 구조를 만들겠다는 목표를 갖고 있다. 이번 해커톤에서의 기술적 교류는 이러한 시스템을 한 단계 더 끌어올리는 동력이 될 전망이다.

이 대표는 "말로만 AI를 외치는 정치와 직접 만드는 정치는 다르다"며 "저는 현장 빌더들과 같은 조건에서 같은 기준으로 증명하겠다"고 밝혔다.

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