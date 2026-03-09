이준석, 오세훈 미등록에 "국민의힘, 지방선거에서 후보들이 당을 버려"

"노선도 없고, 방향도 없고, 구심점도 없는 정당"

"국민들이 국민의힘을 버릴 차례...보수 재건 파트너 불가능"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 9일 국민의힘을 향해 "대선 때는 당이 후보를 버리고, 지방선거에서는 후보들이 당을 버린다"며 "노선도 없고, 방향도 없고, 구심점도 없는 정당"이라고 비판했다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "어제 오세훈 서울시장이 국민의힘 서울시장 후보 등록을 하지 않았다"며 "당 노선 정상화가 먼저라는 이유였다"고 밝혔다.

이준석 개혁신당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "지난 대선에서 새벽 4시간 만에 김문수 후보를 끌어내리고 한덕수 후보로 교체하려 했던 촌극이 떠오른다"며 "그때는 당이 자기 후보의 머리채를 잡고 끌어내렸고, 지금은 자기 당의 간판 후보가 등록조차 거부하고 있다"고 지적했다.

그러면서 "형태만 다를 뿐, 국민의힘이라는 정당의 시스템이 작동하지 않는다는 본질은 같다"며 "이것은 단순한 내홍이 아니라 보수진영 전체가 지금 무엇을 해야 하는지 모르고 있다는 증거"라고 꼬집었다.

이 대표는 "지금 보수에게 필요한 것은 내부 권력다툼이 아니라 경제 노선과 외교 노선의 근본적 재정립"이라며 "코스피가 2200에서 5000을 넘어선 것은 반도체 활황에 더해 상법 개정과 밸류업 프로그램이 코리아 디스카운트를 해소한 일정한 구조적 전환의 결과"라고 설명했다.

또 "생각하는 방향이 다르거나 틀린 정책은 논박하고, 방향이 같은 정책은 더 나은 대안으로 경쟁해야 한다"며 "상법 개정을 필리버스터로 막는 것은 방향 자체가 틀린 것이고, 밸류업을 인정한다면 정부보다 더 정교한 후속 설계로 승부해야 하는 것"이라고 강조했다.

아울러 "트럼프의 고립주의 외교에 대해서도 명예 미국인이라도 된 양 설치는 김치 MAGA식 맹종이 아니라, 동맹의 기축 위에서 실리적 균형점을 찾는 치열한 고민이 필요하다"며 "보수의 미래는 이재명 정부보다 더 나은 상법개정안과 더 세련된 외교안보관을 내놓을 때 비로소 보이는 것"이라고 역설했다.

그는 "그러나 국민의힘은 새로운 보수를 만들어내는 이 과제에 대한 답을 내놓기는커녕 이전투구에 매몰되어 있다"며 "이 정당은 보수진영을 재건할 파트너가 될 수 없음이 분명해졌다"고 비판했다.

이 대표는 "개혁신당은 보수를 좀먹는 부정선거론을 치열하게 배척하는 길에 나섰지만, 국민의힘은 알량한 음모론자들에 기대어 당권을 유지하려고 스스로 독배를 들었다"며 "음모론과 선을 긋고 새로운 보수정치를 세울 주체는 이제 개혁신당밖에 없다"고 목소리를 높였다.

또한 "우리 선배 세대가 맨손으로 산업화의 길을 닦고 목숨을 걸고 민주화의 문을 열었듯이, 개혁신당은 그 결기를 이어받아 이 시대의 도전에 응답하고 있다"며 "호사가들은 선거 때마다 늘 개혁신당이 당선자를 내지 못하고 완주하지 못하고 무너질 것이라 저주했지만, 그 예측은 단 한 번도 맞은 적이 없다"고 덧붙였다.

그는 "IT기술의 극대화, 99만 원 선거, 3무 원칙 등 건강한 정당정치의 균형을 잡기 위해 개혁신당은 오늘도 국민께 새로움을 선보이는 시도를 멈추지 않고 있다"며 "음모론에 경도되지 않은 상식적인 시민이라면 누구나 개혁신당과 함께할 수 있다"고 호소했다.

마지막으로 "보수진영이 국민의힘의 버팀목이 되어주는 시대는 끝났다"며 "이제 국민이 국민의힘을 버릴 차례다. 새판을 짜는 길에 함께해 달라"고 촉구했다.

