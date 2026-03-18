신한투자증권, 수양켐텍 경영권 인수 마무리

SKS PE와 Co-GP 구조…지분 60%포인트 확보

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권이 국내 사모펀드 운용사 SKS프라이빗에쿼티(SKS PE)와 공동업무집행조합원(Co-GP) 자격으로 특수화학소재 기업 수양켐텍의 경영권 인수 거래를 완료했다고 18일 밝혔다.

양사는 이번 거래를 위해 '아토모스스페셜티제1호 사모투자합자회사'를 결성해 총 500억원을 투입했다. 최대주주 및 특수관계인 보유 지분 76.9% 중 60%포인트를 확보했으며 기존 최대주주는 16.9%포인트를 유지한다. 지난 2월 27일 자금 납입이 완료됐다.

이번 딜은 올해 초 정근수 CIB총괄사장 직속으로 출범한 IB종합금융부의 첫 성과다. 신한투자증권의 프라이빗에쿼티펀드(PEF) 업무집행조합원(GP) 업무 영역을 확장한 첫 사례이기도 하다.

신한투자증권 TP타워. [사진=신한투자증권]

전략적투자자(SI)로는 67년 업력의 종합기능성 화학소재기업 동성케미컬이 참여했다. 동성케미컬은 펀드 총약정액의 40%인 200억원을 투자했으며 우선매수권(Call Option)도 부여받았다. 국내 캐피탈·저축은행 등 금융권도 이번 거래에 참여했다.

수양켐텍은 수입에 의존하던 화학첨가제 국산화에 성공한 기업으로 대전방지제, 전도성고분자 등 기능성 화학소재 생산을 주력으로 한다. 반도체 소재 등 스페셜티 케미컬 사업 확장을 추진 중인 동성케미컬의 네트워크가 수양켐텍 사업 전략 수립에 활용될 전망이다.

신한투자증권 관계자는 "앞으로도 IB종합금융부를 필두로 경제 성장을 견인하고 기업 가치를 높일 수 있는 모험자본 공급을 지속적으로 실천해 나갈 것"이라고 밝혔다

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