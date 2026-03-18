부산상의, 제280차 부산경제포럼…"AI시대, 바이오테크 전략 강연"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산상공회의소는 18일 부산롯데호텔에서 'AI 신약개발 시대, 바이오테크 산업의 기회와 전략'을 주제로 제280차 부산경제포럼을 개최했다고 밝혔다.

이날 부산상의 양재생 회장과 강동석, 이수태, 문창섭, 장호익, 박사익, 이오선 부회장과 김영득, 권기재 감사가 등 160여 명이 참석했다.

18일 오전 7시 부산롯데호텔에서 'AI 신약개발 시대, 바이오테크 산업의 기회와 전략'을 주제로 열린 '제280차 부산경제포럼' [사진=부산상공회의소] 2026.03.18

강연을 맡은 석차옥 교수는 "AI가 단백질 구조를 정밀하게 예측하면서 질병의 원인을 분자 수준에서 보다 정확히 이해하고 이에 맞는 치료 단백질 설계가 가능해졌다"며 "기술의 발전은 신약개발 과정에서의 시행착오를 줄여 성공률을 높이고, 개발 기간과 비용을 획기적으로 단축할 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 "평균 10~15년에 달하는 개발 기간과 수십억 달러의 비용이 소요되던 신약개발이 AI 기반 분석과 예측 기술을 통해 혁신적인 변화를 맞고 있다"고 강조했다

강연 이후 양재생 회장은 석차옥 교수에게 감사장을 전달하며 AI 기반 신약개발 분야에 대한 통찰력 있는 강연에 깊은 감사의 뜻을 전했다.

양재생 부산상의 회장은 "AI 기술의 발전으로 이러한 격차가 점차 완화되고 있다"며 "부산은 스타트업 생태계가 활발히 조성된 만큼 AI 기반 바이오테크 분야에서도 지역 기업들이 새로운 기회를 충분히 창출할 수 있을 것"이라고 말했다.

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