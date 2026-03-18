장수군 '쿨밸리페스티벌' 7월 17~19일 개최

정기총회서 일정 확정 프로그램 구성 예산 운영 방안 논의

계곡 체험 콘텐츠 확대 제헌절 연휴 관광객 유치 기대

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 대표 여름축제인 쿨밸리페스티벌 일정이 확정됐다고 18일 밝혔다.

장수쿨밸리페스티벌 추진위원회는 최근 군 소통행정복합센터 회의실에서 2026년 정기총회를 열고 오는 7월 17일부터 19일까지 3일간 방화동자연휴양림에서 축제를 개최하기로 결정했다.

장수 대표축제 여름축제인 쿨밸리페스티벌[사진=장수군] 2026.03.18 lbs0964@newspim.com

이날 총회에는 임정택 추진위원장을 비롯한 위원 등 15명이 참석해 지난해 운영 결과를 공유하고 올해 축제 계획을 논의했다.

회의에서는 축제 일정과 프로그램 구성, 예산 운영 방안 등이 중점적으로 다뤄졌으며, 지역 주민 참여 확대와 상권 활성화 방안도 함께 논의됐다.

특히 올해 축제는 장수의 청정 자연과 계곡 자원을 활용한 체험 프로그램을 강화하고, 관광객 유치를 위한 홍보 전략을 확대하는 등 전반적인 콘텐츠 개선에 초점을 맞춘다.

군은 제헌절 연휴와 맞물린 일정에 맞춰 가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램과 공연, 지역 농특산물 홍보·판매 부스를 운영해 축제 경쟁력을 높일 계획이다.

임정택 추진위원장은 "축제 운영 경험을 바탕으로 프로그램 완성도를 높이고 방문객 만족도를 끌어올리겠다"고 말했다.

최훈식 군수는 "쿨밸리페스티벌이 지역을 대표하는 여름축제로 자리잡고 있다"며 "더 많은 관광객이 찾을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

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