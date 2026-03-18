전북교육청 '농어촌유학사업' 4년 만에 12배 성장

유학생 333명 13개 시군 참여 학교 44곳 확대 운영

수도권 학생 유입 증가 지역 학교 특색 교육프로그램 강화



[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청의 농어촌유학사업이 참여 학생과 학교 수 증가로 지역 교육에 활력을 더하고 있다.

전북교육청은 2026학년도 1학기 농어촌유학생 333명이 순창·진안·임실 등 전주를 제외한 도내 13개 시군 초등학교에서 새 학기를 시작했다고 18일 밝혔다.

농촌유학[사진=전북자치도교육청] 2026.03.18 lbs0964@newspim.com

이 가운데 203명은 기존 유학생이 연장을 선택했고, 130명은 올해 새롭게 참여했다.

지역별로는 경기 119명, 서울 104명, 인천 19명 등 수도권 학생 비중이 높았으며, 광주 18명, 전남 17명, 대전 13명, 울산·충남 각 11명, 부산 8명 등이 뒤를 이었다.

농어촌유학사업은 2022년 27명으로 시작해 4년 만에 12.3배로 확대됐다. 참여 학교도 6개교에서 44개교로 늘어나며 사업 기반이 크게 확대됐다.

이 같은 성과는 학교별 특색 프로그램과 지자체 협력 지원이 맞물린 결과로 분석된다.

진안 조림초는 아토피 학생 맞춤형 건강지원과 숲체험을 운영하고, 순창 적성초는 1인 1악기 연주와 영화캠프를 진행하고 있다.

임실 삼계초는 독서와 체육활동을 병행하며, 정읍 이평초는 탄소중립과 AI 교육을, 익산 웅포초는 골프와 수확체험 프로그램을 운영 중이다.

군산·완주·무주·부안 등 다른 지역 학교에서도 탐구·예술·체육 프로그램을 통해 학생들의 역량 강화를 지원하고 있다.

전북교육청과 지자체는 유학생 가정의 안정적 정착을 위해 체재비 지원과 주거시설 마련 등 행·재정적 지원도 확대하고 있다.

임경진 교육협력과장은 "농어촌유학은 삶의 전환과 생태 감수성을 키우는 교육 모델"이라며 "학생과 지역 모두에 도움이 되는 지속 가능한 정책으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com