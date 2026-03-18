대전시, 전기이륜차 보조금 지원…최대 300만 원

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 '2026년 전기이륜차 보급사업'을 18일부터 12월 11일까지 추진한다.

올해 대전시는 총 368대의 전기 이륜차 보급을 목표로 전기이륜차 제작·수입사 영업점을 통해 예산 소진 시까지 신청을 받을 예정이다. 보급 물량은 일반용 350대(95%), 우선순위 대상 18대(5%)로 구성된다.

[서울=뉴스핌] 김성환 기후에너지환경부 장관이 5일 경기도 하남시 소재 배민라이더스쿨에서 배달용 전기이륜차 보급 활성화 업무협약을 체결을 마치고 전기 이륜차 시승 체험을 하고 있다.[사진= 기후에너지환경부 ] 2026.02.05 photo@newspim.com

전기이륜차 기본 보조금 상한액은 ▲경형 140만 원 ▲소형 230만 원▲중형 및 기타형 270만 원 ▲공유형 160만 원 ▲대형 300만 원으로 이륜자동차의 규모, 성능 등 종합적으로 고려해 차등 지원한다.

지원 대상은 신청일 기준 30일 이상 연속 대전시에 주소를 둔 개인, 법인, 개인사업자 등이며, 구매 가능 대수는 개인은 1대, 법인은 최대 10대, 개인사업자는 2대까지이다.

또 ▲소상공인·취약계층·농업인에게는 국비의 20% ▲배달용 전기 이륜차에는 국비 10%와 시비 10%를 추가 지원하는 등 추가 보조금도 지원한다.

보조금 지원 대상자는 신청 접수순으로 선정된다. 전기이륜차 구매 시 구매자가 보조금을 제외한 금액을 제작·수입사에 납부하면, 대전시는 보조금을 전기이륜차 제작·수입사에 직접 지급하는 방식으로 지원이 이뤄진다.

자세한 사항은 대전시 누리집과 무공해차 통합 홈페이지에 게시되는 공고문을 통해 확인할 수 있다.

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