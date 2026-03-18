대전시 "사업장 안전컨설팅 무료로 받으세요"

5인 이상 50인 미만 사업장 8곳 선착순 모집

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 '민간사업장 안전보건 컨설팅 지원사업'을 추진한다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 소규모 사업장을 대상으로 맞춤형 산재예방 컨설팅을 제공해 체계적인 안전보건관리체계 구축을 지원하는 프로그램으로, 소요 비용은 전액 시에서 부담한다.

대전시 '안전보건지킴이'. [사진=대전시]

시는 올해 총 8개 사업장을 선정해 사업장별 안전관리 실태를 진단하고, 현장여건을 고려한 개선 방안을 제시할 예정이다. 현재 대전시 홈페이지 공고를 통해 선착순으로 모집 중이며, 참여를 희망하는 사업장은 다음달 13일까지 신청하면 된다.

컨설팅은 민간전문기관이 사업장을 직접 방문해 작업공정과 작업환경 등을 종합적으로 점검하고 유해․위험요인을 진단한 후 사업장 여건에 맞는 맞춤형 개선대책을 제시하는 방식으로 진행된다.

또 위험성평가 실시 방법 등을 지도해 사업장이 자율적으로 안전보건 관리체계를 구축할 수 있도록 돕고, 근로자를 대상으로 한 안전교육을 통해 안전의식 향상과 안전문화 정착을 지원한다.

이를 통해 참여 기업은 사업장 내 잠재적인 위험요인을 사전에 파악하고 개선할 수 있을 뿐만 아니라, 안전보건관리체계를 체계적으로 정비해 산업재해 예방과 함께 관련 법규 대응 역량도 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

시는 앞서 2023년에는 5곳, 2024년에는 10곳, 25년에는 10곳의 사업장에 컨설팅을 지원한 바 있다.

신동헌 대전시 시민안전실장은 "중대재해처벌법 확대 적용으로 어려움을 겪는 민간사업장에 실질적인 도움이 될 수 있도록 내실 있는 컨설팅을 추진하겠다"며 5인 이상 50인 미만 소규모 사업장의 적극적인 참여를 당부했다.

nn0416@newspim.com