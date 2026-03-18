부산경찰, 지방선거 대비 '선거사범 수사상황실' 개소

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산경찰청은 6.3 제9회 전국동시지방선거에 대비해 18일부터 관내 경찰관서별로 '선거사범 수사상황실'을 설치·운영한다고 밝혔다.
시경찰청 반부패경제범죄수사대, 경찰서 지능범죄수사팀 등 수사전담반 147명을 편성‧운영하며 단속체제에 돌입한다.
부산경찰청은 선거의 공정성을 중대하게 침해하는 ▲금품수수 ▲허위사실 유포 ▲공무원 선거 관여 ▲선거폭력 ▲불법단체동원 유형의 '5대 선거범죄'에 대해 '무관용 원칙'을 적용, 엄정 사법처리할 방침이다.
온라인상 허위조작정보에 대한 접근성·파급력을 고려해 수시 모니터링 및 집중단속을 전개할 계획이다.
선거범죄 수사 전 과정에서 적법절차 준수, 엄정한 정치적 중립자세를 준수하고, 지역 선거관리위원회 및 검찰청 등 관계기관과의 긴밀한 협력체계를 한층 강화할 방침이다.
경찰 관계자는 "오는 6. 3. 실시되는 지방선거가 공정하게 치러질 수 있도록 '선거사범 수사상황실'을 중심으로 24시간 신속 즉응태세를 유지하겠다"며 "불법행위에 대해서는 첩보수집 및 단속을 강화, 엄정하게 수사하여 깨끗한 선거문화가 정착되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
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