NH농협은행, 개인사업자 신용대출 출시 기념 '첫 달 이자 전액지원' 이벤트

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 18일부터 4월 30일까지 은행권 공동으로 시행되는 '개인사업자 신용대출 갈아타기' 서비스 출시를 기념해 '첫 달 이자 전액지원' 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다.
NH농협은행은 NH올원뱅크에서 최초 가입 후 이벤트에 응모한 고객에게 추첨을 통해 최대 1000명에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 제공한다. 대출 갈아타기를 완료한 고객에게는 10명을 추첨해 첫 달 이자 전액을 지원하고 추첨에 선정되지 않은 고객에게도 NH포인트로 첫 달 최대 20만원의 이자를 제공한다.
이번 이벤트는 어려운 경기 속에서 개인사업자의 이자 부담을 덜고, 포용금융 실천을 확대하기 위해 마련됐다. NH농협은행은 자체 앱인 올원뱅크와 대출비교 플랫폼(네이버페이, 카카오페이, 토스)을 통해 대출금리 비교 및 갈아타기 서비스를 제공한다.
강태영 농협은행장은 "어려운 경기상황에서 개인사업자의 금융비용 부담 경감을 위해 개인사업자 신용대출 갈아타기를 출시와 함께 이번 이벤트를 진행하게 됐다"며 "앞으로도 대상 상품을 단계적으로 확대해 소상공인을 위한 따뜻한 금융을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com