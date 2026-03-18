NH농협은행, 현장형 직무교육프로그램 'NH현장스쿨' 운영

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협은행은 지난 17일 서울 용산구 소재 농협은행 용산 별관에서 직원들의 금융직무 전문성을 높이고 금융사고예방 역량을 강화하기 위한 현장형 직무교육 프로그램 'NH현장스쿨'을 실시했다고 18일 밝혔다.
'NH현장스쿨' 은 교육과정 중심의 교육을 넘어 영업 현장에서 직면하는 다양한 실무적 어려움을 현장에서 신속히 해결할 수 있도록 영업본부를 직접 찾아가 진행하는 맞춤형 교육프로그램이다.
이번 교육은 수도권 지역의 직원들을 대상으로 용산별관 내 직무교육 공간으로 새롭게 마련된 NH금융직무라운지에서 진행됐으며, 금융직무 전문가와 풍부한 실무경험을 갖춘 강사진이 참여해 직무이론과 실제 영업 현장에서 발생하는 사례를 중심으로 교육을 실시했다.
NH농협은행 관계자는 "이번 교육이 직원들의 금융직무 역량과 내부 통제 전문성을 높이는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 현장 중심의 실무교육을 지속적으로 확대해 정직한 조직문화 정착과 금융사고 제로화를 실현해 나가겠다"고 말했다.
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