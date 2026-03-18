인천시, 장애인 109가구 주택 개조…유정복 "장애인의 안전한 일상 지원"

인천시의 장애인 주택 개조 사업으로 경사로가 만들어진 주택 [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 저소득 장애인의 주거 불편을 해소하고 안전한 생활환경을 만들기 위해 '장애인 주택 개조사업'을 추진한다.

인천시는 올해 4억1000만원의 예산을 들여 장애인 109가구의 주택을 개선한다고 18일 밝혔다.

시는 장애인 가구의 일상생활 안전을 위해 주택 내 편의시설을 설치하고 개선한다.

가구당 최대 380만 원 한도 내에서 안전손잡이 설치, 출입문 개선, 화장실 개조, 싱크대 높이 조절 등을 지원하며 장애 유형과 주택 상태, 실제 불편 정도를 고려한 맞춤형 사업으로 진행된다.

지원 대상은 등록장애인 중 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득 이하 저소득 가구이다.

자가주택과 임대주택 모두 신청 가능하며 임차 가구는 주택 소유주의 공사 허락과 공사 후 4년 이상 거주 동의가 필요하다.

신청 일정은 군·구별로 달라 각 군·구청이나 읍·면·동 행정복지센터에서 확인하면 된다.

유정복 인천시장은 "장애인의 주거환경 개선은 생활 불편을 줄이고 안전한 일상을 지원하는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 장애인 주거복지와 생활안전 강화를 지속하겠다"고 밝혔다.

hjk01@newspim.com