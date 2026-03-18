지난해 국내 골프장 이용객, 4641만명...전년 대비 2.1% 감소

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 한국골프장경영협회(회장 최동호)가 2025년 한 해 동안 전국 524개 골프장 이용객을 집계한 결과, 총 내장객이 4641만여 명으로 나타났다. 이는 전년도 4741만여 명보다 약 100만 명(2.1%) 줄어든 수치로, 코로나19 이후 이어져 온 이용객 증가세가 처음으로 꺾인 것이다.

[사진= 한국골프장경영협회]

유형별로는 회원제 골프장 152개소에 1457만여 명, 비회원제 372개소에 3184만여 명이 방문한 것으로 조사됐다. 비회원제 골프장의 이용자 수가 전체의 약 68.6%를 차지했다.

이용 밀도를 나타내는 1홀당 평균 이용객은 4430명으로, 전년(4557명)보다 127명 감소했다. 유형별로는 회원제 4199명, 비회원제 4544명으로 비회원제 골프장의 이용 집중도가 더 높았다. 18홀 기준 1개소당 평균 이용객도 비회원제(81792명)가 회원제(75582명)를 웃돌아, 비회원제 골프장의 운영 효율이 상대적으로 높은 것으로 분석됐다.

2026년 1월 1일 기준 전국 골프장 수는 총 546개소다. 이 가운데 527개소가 운영 중이며, 건설 중인 곳은 11개소, 미착공 상태인 곳은 8개소다.

협회 관계자는 "2025년 들어 이용객이 소폭 줄었지만 여전히 4600만 명 이상의 높은 수준"이라고 밝혔다.

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