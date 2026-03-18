경기도주식회사·식품진흥원 '수출·기술 실무협의체' 구성

"권역별 수출지원기관 10곳 모여 중소 식품기업의 해외 시장 진출 지원"

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도주식회사는 한국식품산업클러스터진흥원(이하 식품진흥원)과 권역별 수출지원기관 10곳이 모여 중소 식품기업의 해외 시장 진출을 위한 '수출·기술 실무협의체'를 구성했다고 18일 밝혔다.

경기도청, 경기도의회 전경.[사진=뉴스핌DB]

수출·기술 실무협의체는 지난해 식품진흥원에 수출지원센터가 설치된 것을 시작으로 식품 기업들의 해외 수출 지원을 위해 구성됐다.

실무협의체에는 경기도주식회사와 한국식품산업클러스터진흥원외에도 대전일자리경제진흥원, 울산 경제일자리진흥원, 제주특별자치도 경제통상진흥원, 경상북도 경제진흥원, 전북특별자치도경제통상진흥원, 전라남도 중소기업일자리경제진흥원, 세종 일자리경제진흥원, 강원특별자치도경제진흥원, 충청북도기업 진흥원 등이 참여했다.

수출·기술 실무협의체는 지난 11일 한국식품산업클러스터진흥원에서 1차 회의를 열어 기술지원사업 성과를 해외 진출과 연계하는 방안과 기관 간 협력 방향을 논의했다.

경기도주식회사는 식품진흥원의 해외인증 지원사업에 참여한 기업을 대상으로 조기 수출 성과 창출을 위한 바이어 발굴, 연계 등에 협력할 예정이다.

특히 중소기업 마케팅 지원사업과의 연계를 통한 기업의 수출 준비단계부터 판로지원 및 물류비 지원까지 수출에 필요한 전과정을 원스탑 지원해 경기도 중소기업의 해외 진출을 도울 예정이다.

또 다른 기관의 우수 해외 진출 사례를 취합해 경기도내 중소기업의 해외 수출에 접목할 방안을 찾겠다는 계획이다. 마지막으로 식품진흥원의 공동기술개발과 해외인증 등의 사업에 경기도 중소기업이 참여할 수 있도록 홍보 협조한다.

경기도주식회사는 지난해 경기도 중소기업 마케팅 지원사업 내 해외진출을 통해 경기도 중소기업 150개사(社)의 제품 미국, 중국, 일본, 유럽 등에 판매하며 약 160억의 거래액을 기록한 바 있다.

1141world@newspim.com