W컨셉, 'TOPS 프로그램' 참여사 모집…"스타 브랜드 성장 지원"

한유원 주관 '소상공인 육성사업' 수행기관 참여

W컨셉 큐레이션 역량, 마케팅 노하우 등 전수

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 패션 플랫폼 W컨셉은 중소벤처기업부와 한국중소벤처기업유통원(한유원)이 주관하는 '2026년 온라인 브랜드 소상공인 육성사업(TOPS 프로그램)'의 패션 분야 수행기관으로 참여한다고 18일 밝혔다.

TOPS 프로그램은 플랫폼의 데이터∙마케팅 역량을 활용해 소상공인의 브랜드 성장을 지원하고, 온라인 판로 확대를 돕는 사업이다.

W컨셉 CI. [사진=W컨셉 제공]

수행기관으로 선정된 W컨셉은 큐레이션 역량과 마케팅 노하우를 바탕으로 소상공인 브랜드에 컨설팅, 기획전, 광고, 글로벌 판매 등 다양한 프로모션을 지원할 예정이다.

W컨셉은 다음 달 2일까지 파트너사를 대상으로 TOPS 프로그램에 참여할 브랜드 200개사를 모집한다. 참여를 희망하는 소상공인은 판판대로에서 기업회원으로 로그인 후 사업 신청에서 W컨셉을 희망 플랫폼으로 선택하면 된다. 제출 서류와 요건 등을 검토해 최종 선정되면 다양한 프로모션 지원이 제공된다.

W컨셉 관계자는 "유망 브랜드를 발굴하고 육성한다는 취지에 공감해 프로그램에 참여하게 됐다"라며 "스타 브랜드로 성장할 수 있는 토대를 마련할 수 있도록 더블유컨셉의 큐레이션 역량, 마케팅 노하우 전수 등 다각도로 지원하겠다"고 말했다.

shl22@newspim.com