[오늘의 정치일정] 3월 18일(수)

<대통령실>
-대통령
14:00 자본시장 안정과 정상화 간담회 (청와대)
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 북한연구학회 춘계학술회의 축사 (프레스센터 19층 기자회견장)
<외교부>
-장관
15:00 인도네시아 외교장관 통화
-1차관
통상업무
-2차관
스위스 출장(총리 수행)
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 친일재산귀속법 재제정 협의 (법무부)
15:00 안중근의사 유해발굴 민·관 협력단 발족식 (서울지방보훈청)
-차관
15:00 안중근의사 유해발굴 민·관 협력단 발족식 (서울지방보훈청)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
11:00 경남 하동군 민생현장 방문 (진교공설시장 입구, 경남 하동군 진교면 민다리길 58)
13:00 경남 진주시 민생현장 최고위원회의 (MBC컨벤션진주 대연회장 1, 경남 진주시 동진로 415)
15:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경남 진주시 수곡딸기 선별 현장 체험
-한병도 원내대표
통상업무
<국민의힘>
-장동혁 당대표
통상업무
-송언석 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-조국 당대표
통상업무
-서왕진 원내대표
14:00 [토론회] 기후위기 대응 물관리 정책 개편 방안 토론회 (국회 의원회관 제5간담회의실)
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상업무
-천하람 원내대표
통상업무