대한민국시군자치구의회의장협의회 시도대표회의 밀양서 개최

지방자치 발전과 자치분권 실현 논의
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 대한민국시군자치구의회의장협의회가 17일 밀양 아리나호텔에서 제273차 시도대표회의를 열렸다.
대한민국시군자치구의회의장협의회가 주최하고 경상남도시군의회의장협의회가 주관으로 이번 회의는 지방의회 간 협력을 강화하고 지방의정 발전 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
대한민국시군자치구의회의장협의회는 전국 기초의회 의장들이 참여해 지방자치 발전과 공동 현안 해결을 위해 협력하는 협의체다.
이날 회의에는 전국 시·도대표회장, 경남 경제부지사, 경남도의회 의장, 밀양시장 등 130여 명이 참석했다.
'지방의회법 제정 촉구'와 '전북 보훈병원 설립 촉구' 건의안이 상정됐다. 지방자치 발전과 지역 현안 해결을 위한 의견을 모았다.
허홍 경남대표회장(밀양시의회 의장)은 "전국 의장들이 모여 지방의회 역할과 발전 방향을 논의했다"며 "권한 강화와 자치분권 실현을 위한 협력이 강화되길 기대한다"고 말했다.
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