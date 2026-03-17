BNK부산은행, 청년 미래설계대출 출시…0.1% 저금리 대출

계단식 금리, 3년 고정금리 선택
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행은 부산 청년 직장인 생활 안정 지원을 위해 저금리 신용대출 'BNK와 함께하는 미래설계대출'을 출시했다고 17일 밝혔다.
이 상품은 부산 거주 부산 소재 기업 재직 만 19~39세 청년 직장인을 대상으로 한다. 연소득 5000만 원 이하 고객에게 총 100억 원 규모로 1인당 최대 1000만 원 대출이 가능하다.
금리는 우대 조건 충족 시 연 2~4% 수준이다. 초기 상환 부담 완화를 위해 계단식 금리 적용이 선택되며 우대 전부 충족 시 1년 차 최저 연 0.1% 이용이 가능하다. 고객 희망 시 3년 고정금리도 선택할 수 있다.
신청은 모바일뱅킹 앱 비대면으로 이뤄진다. 거주·재직 여부는 공공마이데이터와 비대면 서류 확인으로 자동 심사한다.
부산은행은 청년재단과 협약으로 지난 1월 수도권 이전 청년 대상 '돌아와요 부산항에 청년 신용대출'을 출시한 데 이어 청년 지원을 강화했다. 청년재단과 교류 확대 및 홍보를 지속한다.
김성주 은행장은 "지역 청년 직장인 전용 상품으로 안정적 정착과 성장을 돕고 지역 경제 활성화를 위한 금융을 지속 출시해 대표은행 역할을 다하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com