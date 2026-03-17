김영환 충북지사 "공관위 컷오프는 절차 파괴…가처분 신청 할 것"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =국민의힘 공천관리위원회가 김영환 충북지사를 6·3 지방선거 공천 대상에서 제외(컷오프)하자 그는 "공정과 절차가 무너졌다"며 법적 대응을 예고했다.
김 지사는 17일 오후 충북도청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고 "이번 컷오프는 자유민주주의의 원칙과 절차를 파괴한 행위"라며 "법원에 가처분을 신청하고 경선 재개를 요구하겠다"고 밝혔다.
그는 공관위 결정을 '폭력적'이라고 규정하며 "충북도민의 의사를 무시한 채 설명도 없이 현직 단체장을 배제하는 일은 정당하지 않다"고 지적했다.
그러면서 컷오프 직후 경찰이 이날 자신에 대한 구속영장을 신청한 점을 언급하며 "우연치고는 시점이 기묘하다. 정치적 배경이 있다는 오해를 부를 수 있다"고 했다.
김 지사는 "경선을 생략한 채 특정 후보만 남겨두는 건 당의 민주적 절차에 어긋난다"며 "예비후보 전원과 추가 후보가 참여하는 정상적인 경선이 열려야 한다"고 주장했다.
이어 "부산, 서울 등 다른 지역은 현직 단체장이 경선 기회를 얻었다"며 "충북만 예외로 한 것은 형평성에 맞지 않는다. 전국 정치 흐름 속에서 충북을 희생양으로 삼는 건 충청권 홀대"라고 비판했다.
그는 "당의 결정이 도민의 뜻과 다르다면 도민에게 직접 판단을 구하겠다"며 무소속 출마 가능성도 열어뒀다.
논란이 된 각종 의혹에 대해서는 "오송 지하차도 참사, 위안부 3자위원회, 개인 채무 문제 모두 무혐의이거나 오해였다"며 "도정 성과로 충분히 평가받을 것"이라고 덧붙였다.
한편 김 지사는 이날 오전에는 여의도 국힘의힘 중앙당사를 방문해 자신의 컷오프에 대한 입장을 밝혔다.
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