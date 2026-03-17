김영환 충북지사 "공관위 컷오프는 절차 파괴…가처분 신청 할 것"

"도민 뜻 외면한 폭력적 결정" 반발…공정한 경선 재개 요구

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =국민의힘 공천관리위원회가 김영환 충북지사를 6·3 지방선거 공천 대상에서 제외(컷오프)하자 그는 "공정과 절차가 무너졌다"며 법적 대응을 예고했다.

김 지사는 17일 오후 충북도청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고 "이번 컷오프는 자유민주주의의 원칙과 절차를 파괴한 행위"라며 "법원에 가처분을 신청하고 경선 재개를 요구하겠다"고 밝혔다.

17일 오후 김영환 충북지사가 충북도청 브리핑실에서 공천배제와 관련해 기자회견을 하고 있다. [사진=백운학 기자] 2026.03.17 baek3413@newspim.com

그는 공관위 결정을 '폭력적'이라고 규정하며 "충북도민의 의사를 무시한 채 설명도 없이 현직 단체장을 배제하는 일은 정당하지 않다"고 지적했다.

그러면서 컷오프 직후 경찰이 이날 자신에 대한 구속영장을 신청한 점을 언급하며 "우연치고는 시점이 기묘하다. 정치적 배경이 있다는 오해를 부를 수 있다"고 했다.

김 지사는 "경선을 생략한 채 특정 후보만 남겨두는 건 당의 민주적 절차에 어긋난다"며 "예비후보 전원과 추가 후보가 참여하는 정상적인 경선이 열려야 한다"고 주장했다.

이어 "부산, 서울 등 다른 지역은 현직 단체장이 경선 기회를 얻었다"며 "충북만 예외로 한 것은 형평성에 맞지 않는다. 전국 정치 흐름 속에서 충북을 희생양으로 삼는 건 충청권 홀대"라고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 국민의힘 공천관리위원회로부터 6.3 지방선거 충북지사 선거 공천 배제(컷오프)가 확정된 김영환 충북도지사 17일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 입장을 밝히고 있다. 2026.03.17 panbin@newspim.com

그는 "당의 결정이 도민의 뜻과 다르다면 도민에게 직접 판단을 구하겠다"며 무소속 출마 가능성도 열어뒀다.

논란이 된 각종 의혹에 대해서는 "오송 지하차도 참사, 위안부 3자위원회, 개인 채무 문제 모두 무혐의이거나 오해였다"며 "도정 성과로 충분히 평가받을 것"이라고 덧붙였다.

한편 김 지사는 이날 오전에는 여의도 국힘의힘 중앙당사를 방문해 자신의 컷오프에 대한 입장을 밝혔다.

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