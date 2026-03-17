인천시, '기업안전법률지원단' 발족…유정복 "법적 불안 벗어나 경영 전념"

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 기업들의 '노란봉투법'(개정 노동조합 및 노동관계조정법) 시행과 강화된 중대재해처벌법 대응에 도움을 주기 위해 '기업안전법률 지원단'을 발족했다.

인천시는 노무사, 변호사, 대학교수 등 실무 경험이 풍부한 민간 전문가들로 구성된 법률 지원단을 발족하고 본격적인 운영에 들어갔다고 17일 밝혔다.

유정복 인천시장은 지원단 발족과 관련, "단순한 법률 자문을 넘어 기업 현장에 실질적 도움이 되는 지원책을 제공하게 될 것이다"면서 "지역 중소기업들이 법적 불안에서 벗어나 안심하고 경영에 전념할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

노란봉투법 이미지 [AI일러스트=뉴스핌 DB]

지원단은 인사·노무, 법률, 안전 등 3개 전문 그룹으로 나눠 인천기업경영지원센터 상담창구 운영과 온라인 상담, 희망기업 현장 상담, 대응 세미나 및 콘퍼런스 개최 등을 하게 된다.

시는 법률 지원단이 이달부터 시행된 노란봉투법과 강화된 중대재해처벌법으로 기업들이 경영 현장에서 겪게 될 부담과 혼란을 덜어주고 법적 대응 역량을 높이는데 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

시는 앞으로 지원 서비스에 대한 기업 수요를 분석해 전담 인력을 보강하고 관련 전문가도 추가로 위촉할 계획이다.

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