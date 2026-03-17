IMO "호르무즈 선박 호위, 안전보장 못 해...지형상 공격자 유리"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 국제해사기구(IMO) 수장이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대한 군사적 호위가 선박의 안전을 100% 보장할 수 없다고 경고했다.

17일(현지시간) 아르세니오 도밍게스 IMO 사무총장은 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 군사적 지원은 해협 개방을 위한 "장기적이거나 지속 가능한 해결책이 될 수 없다"고 강조했다.

도밍게스 사무총장은 "군사 호위가 위험을 줄여줄 수는 있지만, 위험이 완전히 사라진 것은 아니다. 상선과 선원들이 입을 피해 가능성은 여전히 존재한다"고 밝혔다.

호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있다. 사진은 기사와 직접 관련이 없다. [사진=로이터 뉴스핌]

특히 그는 호르무즈 해협의 지리적 특성이 공격자에게 압도적으로 유리하다는 점을 지적했다. 해협의 가장 좁은 지점은 폭이 33㎞에 불과하며, 실제 선박들이 오가는 수로의 폭은 2해리(약 4㎞)에 지나지 않는다. 반면 이란 쪽 해안은 험준한 산악 지형으로 이루어져 있어, 높은 곳에서 기습적으로 선박을 타격하기에 최적의 조건을 갖추고 있다는 설명이다.

미국과 이스라엘의 이란 공격으로 시작된 이번 전쟁은 세계 석유 거래량의 약 5분의 1이 지나는 핵심 통로를 사실상 마비시켰다. 전쟁 발발 이후 이란은 최소 18척의 선박을 공격했으며, 이란의 새로운 최고지도자 모즈타바 하메네이는 해협 폐쇄를 선언했다. 이로 인해 브렌트유 가격이 배럴당 100달러를 돌파하며 글로벌 경제 충격에 대한 공포가 확산하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 상선 보호를 위한 해군 호위를 약속했으나, 아직 구체적인 보호 조치는 이루어지지 않고 있다.

트럼프 대통령은 FT와의 인터뷰에서 유럽 동맹국들이 이번 지원에 동참하지 않을 경우 북대서양조약기구(NATO·나토)에 "매우 나쁜 미래"가 닥칠 것이라고 위협했다. 그러나 독일, 영국 등 유럽 주요국들은 군함 파견과 파병에 회의적인 태도를 보이고 있다.

트럼프 대통령은 중국에도 해협 개방에 기여를 요구하며, 이달 말 베이징에서 예정된 시진핑 국가주석과의 정상회담 한 달 연기를 통보하는 등 압박 수위를 높이고 있으나, 중국 역시 불가하단 입장이다.

아울러 IMO는 해협 인근에 고립된 선박들의 식량과 생필품 고갈 문제에 대해서도 심각한 우려를 표명했다. 항만 시설까지 공격 대상이 되면서 선박들이 자유롭게 입항하지 못하고 있어, 조만간 식수와 연료가 바닥날 위기에 처했다는 것이다.

영국 해군 해사무역기구(UKMTO)에 따르면 지난 2일부터 14일 사이 해협을 통과한 선박은 단 47척에 불과하다. 도밍게스 사무총장은 선주들에게 상황이 진정되기 전까지는 위험을 무릅쓰고 항해하지 말 것을 권고하며, 오는 수요일(18일)과 목요일(19일) 긴급 이사회를 열어 대응 방안을 논의할 예정이라고 밝혔다.

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