이천, 제40회 이천도자기축제 제1차 추진위원회 개최

성공적 개최 위해 콘텐츠·안전관리·홍보전략 논의

[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시가 지난 16일 제40회 이천도자기축제의 성공적인 개최를 위해 축제의 실행계획을 점검하고 논의하는 제1차 추진위원회(추진위)를 개최했다고 17일 밝혔다.

경기 이천시가 제40회 이천도자기축제의 성공적인 개최를 위해 축제의 실행계획을 점검하고 논의하는 제1차 추진위원회를 개최하고 있다.[사진=이천시]

이날 추진위는 관계기관·단체장으로 구성된 12명의 추진위원이 참석한 가운데 제40회 이천도자기축제 종합실행계획 보고와 종합실행계획 심의 순으로 진행했는데 ▲축제 추진방향 및 구성▲축제프로그램 계획▲관람 편익 및 홍보계획▲안전관리계획 등 다양한 안건이 논의됐다.

회의에서 관람객의 눈높이에서 축제의 질을 높이는 방안에 대해서 집중적으로 논의됐고 지난해 이천도자기축제 종료 후 실시된 만족도 조사에서 개선이 시급하다고 판단된 사항들에 대해서 구체적인 방안을 모색했다.

관람객 편의시설 개선 방안으로 푸드존 내 관람객 취식 공간을 보완할 예정이며 넓은 축제장 내 이동 동선을 최적화하기 위한 큐알(QR)코드 기반 스마트 모바일 지도 서비스를 도입할 예정이다.

특히사기막골도예촌에서는 이천도자기축제 40주년을 기념해 축제 기간 주말에 도자제품 전 품목 최대 40% 할인판매를 추진하고 다양한 도자 전시관을 운영하는 등 축제 준비에 총력을 기울일 예정이다.

한편 2026년 제40회 이천도자기축제는 '흙과 불의 잔치'를 주제로 오는 4월 24일부터 5월 5일까지 12일간 이천도자예술마을(예스파크)과 사기막골도예촌에서 동시 개최된다.

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