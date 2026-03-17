엔믹스, 17일 마드리드서 월드투어 재개…첫 유럽투어 진행

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 그룹 엔믹스가 스페인 마드리드에서 월드투어 '에피소드1: 제로 프론티어(EPISODE 1: ZERO FRONTIER)'를 재개한다.

17일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 엔믹스는 이날 마드리드를 시작으로 20일 암스테르담, 22일 파리, 24일 프랑크푸르트, 26일 런던까지 총 5개 도시서 현지 팬들과 만난다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 엔믹스. [사진=JYP엔터테인먼트] 2026.03.17 alice09@newspim.com

엔믹스가 단독 공연으로 유럽을 방문하는 것은 이번이 처음이다. 유럽 투어 이후에는 북미로 향한다. 29일 토론토, 31일 브루클린, 4월 2일 내셔널 하버, 4일 어빙, 7일 오클랜드, 9일 로스앤젤레스에서 단독 콘서트를 열고 8월 8일과 9일에는 도쿄 공연이 예정되어 있다.

13개 지역 15회 규모의 이번 월드투어는 향후 더 많은 개최지를 추가 발표할 계획이다.

최근 엔믹스는 K팝 그룹 최초로 브라질 상파울루 카니발과 칠레 '2026 비냐 델 마르 페스티벌'에 출연한 데 이어 그룹 공식 일본 X(구 트위터) 계정 오픈과 일본 공식 팬클럽 가오픈까지 글로벌 활약을 지속하고 있다.

오는 24일에는 글로벌 e스포츠 기업 T1 엔터테인먼트&스포츠가 주최하는 e스포츠 페스티벌 'LCK 팀 로드쇼: T1 홈그라운드' 전야제인 '이브 페스타'에 참석해 무대를 펼친다.

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