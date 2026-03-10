박진영, JYP 사내이사직 사임…"K팝 산업 위한 업무에 집중"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 설립자이자 가수 박진영이 사내이사직을 사임한다.
JYP엔터테인먼트는 10일 "박진영 씨가 오는 3월 26일 열리는 주주총회에서 사내이사 재선임 절차를 밟지 않을 예정"이라고 밝혔다.
이에 따르면 박진영은 아티스트로서의 크리에이티브 활동, 후배 아티스트 육성 그리고 K팝 산업을 위한 새로운 대외 업무에 집중할 계획이다.
박진영은 1994년 가수로 데뷔하 '날 떠나지 마', '허니(Honey)', '그녀는 예뻤다', '어머님이 누구니' 등의 히트곡을 발매했다. 또한 JYP엔터테인먼트의 대표 프로듀서로 활약했다.
앞서 박진영은 지난해 장관급인 대중문화교류위원회 공동위원장으로 지명된 바 있다. 대중문화교류위원회는 한국 문화에 대한 세계적 관심이 높은 상황 속 음악·드라마·영화·게임 등 대중문화 확산에 필요한 민관협업 체계를 마련하기 위해 신설된 위원회다.
당시 박진영은 "정부 일을 맡는다는 게 엔터테인먼트 업계 종사자로서는 여러 면에서 너무나 부담스럽고 걱정스러운 일이라 많은 고민을 했지만 지금 K팝이 너무나도 특별한 기회를 맞이했고, 이 기회를 꼭 잘 살려야만 한다는 생각에 결심을 하게 됐다"고 소감을 밝힌 바 있다.
