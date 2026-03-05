엔믹스, 8월 도쿄 단독 콘서트·팬클럽 모집…日 활동 본격화

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 그룹 엔믹스가 오는 8월 일본 도쿄에서 첫 월드투어 일환 단독 콘서트를 개최한다.

엔믹스는 4일 그룹 공식 일본 X(구 트위터) 계정을 오픈한 데 이어 오후 6시에는 포스터 이미지를 게재하고 현지 단독 콘서트 개최 소식을 알렸다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 엔믹스. [사진=JYP엔터테인먼트] 2026.03.05

이에 따르면 엔믹스는 8월 8일과 9일 양일간 도쿄 케이오 아레나에서 첫 월드투어 '에피소드 1: 제로 프론티어(EPISODE 1: ZERO FRONTIER)' 일환 총 2회 공연을 갖고 팬들과 만난다.

엔믹스는 지난 2025년 1월과 5월~6월 두 번째 팬 콘서트 투어 '엔믹스 체인지 업: 믹스 랩(NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB)'으로 두 차례 도쿄를 방문한 바 있다.

이후 약 1년 2개월 만에 성사된 반가운 단독 콘서트에서 '육각형 걸그룹' 엔믹스가 탄탄한 실력과 팔색조 매력을 선사한다.

JYP엔터테인먼트는 4일 엔믹스의 일본 공식 팬클럽도 가오픈했다. 오는 5월 31일까지 진행되는 가오픈 기간 내 가입한 W회원에 한하여 멤버들의 이미지가 담긴 포토카드 6개 세트를 증정하며 정식 오픈 일정은 추후 공지할 계획이다.

그룹 공식 일본 X 계정 오픈과 더불어 현지 단독 콘서트 개최, 공식 팬클럽 가오픈 소식까지 알린 엔믹스가 본격적인 일본 활동을 전개하고 글로벌 활약을 잇는다.

지난해 11월 인천 인스파이어 아레나에서 항해의 닻을 올린 엔믹스의 첫 번째 월드투어는 유럽, 북미, 일본 등 13개 지역에서 15회 공연 규모로 펼쳐진다. 오는 3월 17일(현지시간) 마드리드에서 월드투어를 재개하며 향후 더 많은 개최지를 추가 발표할 예정이다.

