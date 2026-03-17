산청군, 여름철 대비 수해복구 건설현장 집중 점검

대규모·소규모 현장 점검 실시

복구 신속·안전 확보 조치 당부

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군은 여름철 우기 앞두고 주요 수해복구 현장을 방문해 복구 상황 점검과 안전관리 강화에 나섰다고 17일 밝혔다

이번 점검은 이승화 산청군수를 비롯한 관련 부서 관계자가 참여해 관내 주요 수해복구 공정 관리 상태를 확인하고 현장 기술인들과 준공 속도 제고 의견을 나눴다.

이승화 경남 산청군수(오른쪽)가 여름철 대비 수해복구 건설현장을 찾아 복구 현황을 집중 점검하고 있다.[사진=산청군]2026.03.17

점검단은 자양교 수해복구공사와 병정~내수지구 수해복구사업장 등 대규모 피해지를 비롯해 소규모 복구 현장을 순차 방문하며 공사 진행을 면밀히 살폈다.

대규모 현장에서는 우기 전 2차 피해 방지를 위한 공정 관리를 중점 점검했고 소규모 현장에서는 안전시설 설치와 시공 상태를 집중 확인했다.

군은 복구 지연에 따른 추가 피해 방지와 안전 수칙 준수를 강조하며 사업 담당자들에게 공정 가속과 현장 안전 만전을 주문했다.

신속 복구 중 안전사고 예방을 위해 사업장 주변 안전시설 추가 설치, 신호수와 안전관리자 적정 배치, 작업자 안전 수칙 준수를 당부했다.

이승화 군수는 "복구 속도만큼 현장 안전과 견실 시공이 중요하다"며 "군민 일상 회복을 위해 재해복구 신속 추진과 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com