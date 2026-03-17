미니쉬테크놀로지, 이가영·박결 등 11인 영입 미니쉬골프단 창단

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=이가영, 박결, 박보겸 등이 미니쉬골프단 일원으로 뛰게 됐다.
헬스테크 기업 미니쉬테크놀로지는 국내외 정규 프로골프 투어에서 활약 중인 선수 11명으로 구성된 미니쉬골프단을 창단했다고 17일 밝혔다. 전날 서울 강남구 미니쉬라운지 논현에서 열린 창단식이 열렸다.
이가영, 양효진, 허다빈, 안지현, 박결, 한진선, 박보겸, 마다솜, 성은정과 KPGA 투어의 송민혁, 박준홍 프로 등이 새 출발을 함께 한다.
선수들은 미니쉬(MINISH) 로고 패치가 부착된 유니폼을 착용하고 국내외 정규 투어에 출전하게 된다. 미니쉬테크놀로지는 선수들에 맞는 치아 복구 솔루션 미니쉬를 비롯한 맞춤형 구강 건강 관리 프로그램을 제공한다.
미니쉬골프단은 올 시즌 KLPGA 및 KPGA 정규투어를 통한 브랜드 홍보 활동을 이어가는 한편, 오는 11월 미니쉬테크놀로지가 주관하는 자체 골프 대회를 개최할 예정이다. VIP 및 연예인들이 초청되는 이 대회를 통해 브랜드 인지도를 높이고 팬과의 접점을 넓혀간다는 계획이다.
미니쉬테크놀로지 관계자는 "세계 최고 수준의 한국 남녀 프로골프 선수들과 함께 미니쉬골프단을 창단하게 돼 기쁘다며, 선수들이 미니쉬의 기술력을 직접 경험하고 최상의 컨디션으로 국내외 무대에서 활약할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.
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