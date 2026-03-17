미니쉬테크놀로지, 이가영·박결 등 11인 영입 미니쉬골프단 창단

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=이가영, 박결, 박보겸 등이 미니쉬골프단 일원으로 뛰게 됐다.

헬스테크 기업 미니쉬테크놀로지는 국내외 정규 프로골프 투어에서 활약 중인 선수 11명으로 구성된 미니쉬골프단을 창단했다고 17일 밝혔다. 전날 서울 강남구 미니쉬라운지 논현에서 열린 창단식이 열렸다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자= 미니쉬 골프단에 창단식. [사진=미니쉬테크놀로지] 2026.03.17 iaspire@newspim.com

이가영, 양효진, 허다빈, 안지현, 박결, 한진선, 박보겸, 마다솜, 성은정과 KPGA 투어의 송민혁, 박준홍 프로 등이 새 출발을 함께 한다.

선수들은 미니쉬(MINISH) 로고 패치가 부착된 유니폼을 착용하고 국내외 정규 투어에 출전하게 된다. 미니쉬테크놀로지는 선수들에 맞는 치아 복구 솔루션 미니쉬를 비롯한 맞춤형 구강 건강 관리 프로그램을 제공한다.

미니쉬골프단은 올 시즌 KLPGA 및 KPGA 정규투어를 통한 브랜드 홍보 활동을 이어가는 한편, 오는 11월 미니쉬테크놀로지가 주관하는 자체 골프 대회를 개최할 예정이다. VIP 및 연예인들이 초청되는 이 대회를 통해 브랜드 인지도를 높이고 팬과의 접점을 넓혀간다는 계획이다.

미니쉬테크놀로지 관계자는 "세계 최고 수준의 한국 남녀 프로골프 선수들과 함께 미니쉬골프단을 창단하게 돼 기쁘다며, 선수들이 미니쉬의 기술력을 직접 경험하고 최상의 컨디션으로 국내외 무대에서 활약할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.

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