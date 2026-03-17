익산시, 중동발 경제위기 대응 비상TF 가동

3개팀 구성 기름값·물가 상승 대응 현장 점검 강화

공공요금 억제 착한가격업소 확대 수출기업 지원 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 중동발 유가 상승에 대응해 민생경제 안정 대책 마련에 나섰다.

시는 기름값과 생활 물가 상승에 대응하기 위해 '비상경제대응 TF'를 구성하고 본격 운영에 들어갔다고 17일 밝혔다.

익산시가 중동발 위기 대응을 위해 비상경제대응 TF가동했다[사진=익산시] 2026.03.17 lbs0964@newspim.com

앞서 시는 지난 16일 부시장 주재 회의를 열고 대외 변수에 따른 지역경제 영향을 점검하고 대응 방안을 논의했다.

TF는 민생물가안정팀, 석유가격안정화팀, 수출입지원팀 등 3개 팀으로 구성돼 분야별 대응을 추진한다.

시는 최근 중동 상황으로 유가와 원자재 가격이 상승하면서 생활 물가 부담이 커질 가능성에 대비해 선제 대응에 나설 계획이다.

주요 대책으로 공공요금 인상을 최대한 억제하고 착한가격업소를 확대해 서민 부담을 완화한다. 또한 주유소 가격 동향 점검과 농업용 면세유 안정 방안도 마련한다.

수출 기업 지원도 강화한다. 해외 수출 기업의 애로사항을 청취하고 맞춤형 지원사업을 연계해 피해를 최소화할 방침이다.

시는 상황이 장기화될 경우 참여 부서를 확대해 대응 체계를 강화할 계획이다.

최재용 익산시 부시장은 "유가 상승으로 시민 부담이 커질 수 있다"며 "물가 안정과 지역경제 활력 유지를 위해 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

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