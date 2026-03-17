'ACE 일본반도체 ETF', 연초 이후 수익률 29.52% 달성

1년 수익률 88%, 日 반도체 육성 로드맵에 상승세 지속

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 17일 'ACE 일본반도체 ETF'가 국내 상장 일본 투자 ETF 13개 중 연초 이후 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난 16일 기준 ACE 일본반도체 ETF의 연초 이후 수익률은 29.52%다. 최근 6개월 수익률은 56.82%, 최근 1년 수익률은 88.65%로 모두 국내 상장 일본 투자 ETF 중 가장 높다.

ACE 일본반도체 ETF는 지난 2023년 10월 상장된 상품으로, 일본 반도체 기업 25종목에 투자한다. 주요 편입 종목은 롬(5.22%), 레이저테크(4.71%), 신에츠화학(4.66%), 미쓰이금속(4.43%), 섬코(4.23%), 호야(4.14%) 순이다.

[사진=한국투자신탁운용]

일본 정부 주도의 반도체 산업 육성이 본격화하고 있다는 것도 ACE 일본반도체 ETF에 긍정적이다. 지난 11일 공개된 일본 정부의 민관 합동 투자 로드맵에 따르면 일본은 오는 2040년까지 반도체 매출액을 현재 8조엔 수준에서 40조엔(약 371조원)으로 5배가량 끌어올릴 계획이다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "정부 주도의 산업 육성 기대감까지 더해지며 ACE 일본반도체 ETF가 편입한 주요 일본 반도체 기업의 주가는 상승세를 보이고 있다"며 "일본 반도체 산업은 기술력을 바탕으로 글로벌 시장 내 경쟁력을 유지하고 있는 만큼 글로벌 반도체 투자 시 포트폴리오에 함께 담아가면 좋을 것"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com