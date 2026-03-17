경기도교육청 '중동 귀국학생 원스톱 지원 서비스' 운영

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 '중동 귀국 학생 원스톱 지원 서비스'를 운영하기로 했다고 17일 밝혔다.

18일 '중동 귀국 학생 원스톱 지원 서비스'를 운영하기로 했다고 발표했다. [사진= 경기도교육청]

도교육청에 따르면 이는 중동 지역의 분쟁 및 정세 악화로 긴급 귀국하는 재외국민 학생의 학습권 보호와 안정적인 국내 학교 적응을 지원하기 위한 것이다.

이번 서비스는 교육부 신학기 점검 회의에 따라 마련되었으며, 지원 대상은 중동 지역의 상황으로 국내에 중도 귀국한 학생들이다. 운영 기간은 18일부터 상황 종료 시까지이며, 경기도교육청의 알림창을 통해 신청 가능하다.

도교육청 학교교육정책과는 관련 부서 및 교육지원청과 협력하여 통합 지원 시스템을 가동한다. 이에는 국제교류, 학적, 교육과정, 심리 및 정서 지원, 한국어 교육 등이 포함된다.

입학 및 취학 절차는 간소화되며, 유치원은 실시간 인원 현행화를 통해 학생들을 수용하게 된다. 초·중등 학생의 경우 필수 서류 외에 기타 서류가 미비해도 먼저 취학·편입학 절차를 진행하고 사후 보완이 가능하다.

학교생활 적응을 위한 심리 및 교육 서비스도 강화된다. 전쟁으로 인한 심리적 어려움을 겪는 학생들을 위한 상담과 지원, 한국어 집중 교육 프로그램 등이 운영될 예정이다.

신청자는 경기도교육청의 누리집 알림창에서 전화 또는 QR 코드로 지원할 수 있다. 도교육청은 유관 부서와 교육지원청의 협력을 통해 신속하게 학생들에게 필요한 지원을 제공할 계획이다.

김진수 제1부교육감은 "예상치 못한 국제적 상황으로 귀국한 학생들이 심리적 안정을 찾고 학업을 이어가는 것이 가장 중요하다"며 "부서 간 협력을 통해 실질적인 지원을 이어가겠다"고 전했다.

한편, 경기도교육청은 2일 외교부의 '중동 지역 7개국 특별여행주의보 발령' 직후 학교에 국제교류협력 프로그램 운영 유의사항과 국외체험학습 취소를 안내했다. 새 학기 교육활동과 공무국외출장 계획 시에는 해외안전여행 누리집의 여행 경보 정보를 확인할 것을 권고했다.

beignn@newspim.com