"李대통령 부부 픽"…더페이스샵 '보들보들 때필링' 화제

지난 15일 창원 반송시장서 K-뷰티 쇼핑

편리한 스프레이형으로 마니아층서 인기

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 이재명 대통령 부부가 경남 창원시 반송시장에서 직접 구입한 K-뷰티 제품이 화제가 되고 있다.

17일 LG생활건강에 따르면 이 대통령과 김혜경 여사는 지난 15일 창원 국립 3·15 민주묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에 참석한 후 성산구 반송시장 내 화장품 매장을 방문, LG생활건강 뷰티 브랜드 더페이스샵의 '보들보들 때필링' 제품을 구매했다.

더페이스샵 스프레이형 바디 스크럽 '보들보들 때필링' 이미지. [사진=LG생활건강]

이 대통령 부부가 구매한 제품은 스프레이형 바디 스크럽으로, 간편하게 묵은 때와 각질을 관리할 수 있어 마니아층이 형성된 제품이다. 얼굴을 제외한 피부에 가볍게 뿌리고 손으로 문지르기만 해도 각질을 제거할 수 있으며 녹두, 검은콩, 쌀 등 세 가지 곡물 성분을 함유해 피부에 순하고 보습 효과도 뛰어나다.

이 대통령은 해당 제품을 구입하며 "몸에 하면서…때가 잘 (밀린다)"고 말했고 김 여사는 "때 타월 안 써도 때가 엄청 나온다"며 제품에 대한 기대감을 드러냈다.

이 외에도 이 대통령 부부는 LG생활건강의 더마코스메틱 브랜드 닥터벨머의 '앰플 마스크 시카펩타이드'와 네일 리무버, 화장솜 등을 함께 구매해 K-뷰티에 대한 관심을 나타냈다.

shl22@newspim.com