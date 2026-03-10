"30분만에 손상 피부세포 복구"…LG생건, '스킨 롱제비티' 역량 입증

'NAD Power24™'의 피부 회복 효과 입증
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = LG생활건강이 개발한 스킨 롱제비티(피부 장수) 핵심 성분인 'NAD Power24™'의 손상된 피부 회복 효과를 입증한 연구 성과가 공개됐다.
LG생활건강은 한양대학교 화학과 김두리 교수 연구팀과 공동으로 NAD Power24™의 작용 메커니즘을 피부 세포 수준에서 과학적으로 규명했다고 10일 밝혔다.
세포 호흡과 에너지 대사에 필요한 핵심 조효소인 NAD는 구조가 불안정한 편이다. 이런 NAD를 리포좀(구형 이중막 구조) 형태로 안정시키고 트랜스퍼좀(Transfersome) 기술로 흡수력을 증가시킨 것이 LG생활건강의 독자 성분인 NAD Power24™이다.
연구진은 피부 진피를 구성하고 콜라겐을 생성하는 '진피 섬유아세포'를 의도적으로 손상시켜 염증을 유발한 다음 NAD Power24™를 투여했다. 그 결과 잘게 분리됐던 세포 내 '미토콘드리아'의 연결성이 회복되고 생존에 필수인 여러 단백질을 합성·가공하는 '소포체'와 '골지체'의 구조도 정상적으로 복구됐다.
이 같은 회복 효과는 단 30분만에 나타났다. 아울러 세포 손상 발생 전에 NAD Power24™를 미리 처리했을 경우 손상 자체를 예방하는 효과도 나타났다.
연구진은 "NAD 성분이 일시적으로 손상된 피부 세포의 복구 뿐만 아니라 장기적인 피부 건강을 위한 스킨 롱제비티 솔루션이 될 수 있음을 입증한 것"이라고 평가했다.
해당 논문은 세계적 권위의 학술지인 '저널 오브 나노바이오테크놀로지' 2026년 2월호에 게재됐다.
강내규 LG생활건강 최고기술책임자(CTO)는 "이번 성과는 지난 10여 년간 NAD 효능 연구개발(R&D)을 지속적으로 고도화해 온 연구진의 노력과 전문성이 만들어낸 결과"라며 "글로벌 수준의 논문과 원천 기술 특허를 축적해 전 세계 고객들에게 차별화된 항노화 효능을 제공하겠다"고 밝혔다.
