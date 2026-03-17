시진핑의 모교 칭화대 졸업생, 애국 소비 넘어 '애국 취업'

졸업생 86% AI·제조 국가 전략 산업에

화웨이·BYD·알리바바에 기술 인재 몰려

학사·석사 졸업생 미국 유학 비중 급감

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 시진핑 국가주석의 모교로 유명한 중국 명문 대학 칭화대학교 졸업생들이 중국의 과기 자립과 산업 고도화를 주도하는 IT 첨단 제조 기술 발전의 핵심 역량으로 자리매김하고 있다.

중국 제몐뉴스는 최근 칭화대학 2025년 졸업생의 86% 이상이 첨단 제조 분야를 위주로 한 중국의 주요 산업 현장 및 국영 기업에 진출하며 16년 연속 80% 이상의 높은 취업률을 기록했다고 전했다.

제몐뉴스 보도에 따르면, 2025년 칭화대 졸업생들이 가장 많이 진출한 기업군은 화웨이, BYD, 바이트댄스, 텐센트 등 민간 기술 분야 IT 거물들과 중국 국가전력망공사, 중국원자력공사 등 대형 국영 기업인 것으로 나타났다.

특히 화웨이와 알리바바의 인재 영입 경쟁이 두드러진 것으로 나타났다. 화웨이는 작년 하반기 칭화대에서 별도의 특별 채용 행사를 개최하는 등 수천 명에 이르는 소프트웨어 및 하드웨어 엔지니어를 확보하기 위해 치열한 공세를 펼쳤다.

알리바바 역시 15개 계열사를 동원해 6,000건 이상의 채용 프로그램을 대외에 발표했으며, 이 가운데 절반 가까이를 AI 관련 직무로 충당했다. 알리바바는 최근 AI 분야에 그룹의 사운을 걸고 AI 역량 강화에 모든 자원을 쏟아붓고 있다.

온라인 채용 플랫폼 자오핀(Zhaopin.com)의 데이터에 따르면 최근 중국 채용 시장의 모든 관심은 'AI'에 집중됐다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 사진= 중국 제몐신문(칭화대 홈페이지) 2026.03.17 chk@newspim.com

제몐뉴스는 온라인 플랫폼 분야 대기업 메이투안이 공고한 5,000개의 일자리 중 60%가 'AI R&D' 및 디지털 인재에 집중되었으며, 칭화대 졸업생들은 이러한 기술 중심 채용 시장에서 기업들이 가장 선호하는 상위 3개 대학 중 하나로 꼽혔다고 전했다.

산업별로는 첨단 IT와의 융합이 가속화하는 제조업과 에너지 분야도 칭화대 졸업생들에게 인기 취업 직종으로 주목받고 있다. 2025년 해당 분야로 진출한 칭화대 졸업생 수는 전년 대비 19.1% 증가했다.

이와 관련해 인재 채용 분야 전문가들은 중국 정부가 추진하는 '제조 강국' 전략과 에너지 안보 정책이 칭화대 졸업생들의 취업 지형도를 바꾸고 있다는 분석을 내놓고 있다.

또한 고학력 인재들의 전문성이 강화되고 있는 가운데 칭화대 박사 학위 소지자의 42.7%가 대학 및 연구소 등 학계로 진출하며 5년 연속 40% 이상의 비중을 유지했다.

제몐뉴스는 이에 대해 칭화대가 단순히 산업 현장의 기술 인재 공급 기지 기능을 넘어 중국 기초 과학 연구의 산실 역할을 하고 있음을 보여준다고 밝혔다.

또한 2025년 칭화대 졸업생 중 베이징 이외 지역 취업률은 56.3%를 기록, 11년 연속 50%를 상회했다. 특히 낙후 지역으로 분류되던 서부 및 동북 지역 취업률이 5년 연속 상승 곡선을 그리며, 명문대 졸업생들의 '전략적 지역 진출'이 두드러졌다.

이에 반해 한때 선망의 대상이었던 해외 유학 비중은 뚜렷한 감소세를 나타냈다. 2025년 칭화대 졸업생 중 해외 유학을 선택한 비율은 8.5%로, 지난 10년 평균인 10.0%를 밑돌았다.

학부생의 경우 17.3%가 유학길에 올랐지만, 석사 졸업생의 해외 유학 비율은 6.6%에 그쳤다. 제몐뉴스는 이에 대해 중국 내 연구 환경 개선과 국내 대기업들의 파격적인 대우가 유학의 매력을 상쇄하고 있기 때문이라고 분석했다.

대학 및 채용 전문가들은 "칭화대 졸업생들의 행보는 중국 산업이 정보기술(IT)을 넘어 인공지능(AI)과 첨단 제조로 이동하고 있음을 보여주는 바로미터"라며 "우수 인재들이 국가 전략 산업에 집중 배치됨에 따라 기술 자립이 가속화할 것"이라고 전망했다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com