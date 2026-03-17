부산시립박물관, '부산 개항·세계유산·조선의 정원' 3대 전시

도시정체성·한국 문화유산가치 조명

시민 문화 향유 기회 다양한 확대



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시립박물관은 부산 개항 150년, 유네스코 세계유산위원회 부산 개최, 조선 정원 문화를 축으로 한 3대 전시를 선보인다고 17일 밝혔다.

[사진=부산시] 2026.03.17

전시는 '부산 개항의 역사, 세계유산, 정원 미학' 3축으로 도시 정체성과 한국 문화유산 가치를 입체적으로 조명한다. 전시 기법과 운영 방식도 다양화해 시민 문화 향유 기회를 넓힌다.

3월 24일~5월 17일 테마특별전 '부산 개항 150년: 바다를 건너간 녀석들'이 첫 선을 보인다. 부산항이 1876년 개항 이후 근대 문물 유입과 교류 중심지였던 역사를 되짚는다. 박물관 캐릭터 '흥구' '매기'의 시간여행 스토리로 어린이·가족 몰입형 체험을 강화했다.

7월 7일~8월 31일에는 제48차 유네스코 세계유산위원회 부산 개최를 기념한 '조선 왕실과 세계유산'(가제)이 열린다. 부산박물관과 국립고궁박물관 공동 주최로 조선 왕실 세계유산과 기록유산, 부산 문화유산 연관성을 보여준다.

10월 13일~12월 13일 교류기획전 '조선의 정원, 마음을 심고 풍경에 노닐다'(가제)가 조선 정원 철학과 풍류 문화를 회화·공예·디지털 영상으로 구현한다.

정은우 관장은 "부산 역사와 문화유산을 조망하며 세대별 향유 기반을 넓히겠다"고 말했다.



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