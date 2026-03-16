이상욱 용인시의원 "시 청년 주거 해법, '죽전 물류센터 활용' 해야"

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인시 청년 주거 해법, '죽전 물류센터 활용' 제안용인특례시의회 이상욱 의원이 청년 주거 문제 해결을 위해 죽전 물류센터 부지 활용을 제안했다.

이상욱 용인시의원.[사진=용인시의회]

이 의원은 16일 제301회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 플랫폼시티와 반도체 산업단지 등 대규모 개발사업으로 일자리 창출이 기대되지만, 청년들이 실제로 용인에 정착할 수 있는 주거 여건이 부족하다고 지적했다.

이 의원은 "높은 주거비 부담으로 인해 수도권에서 일자리를 찾은 청년들이 정착을 포기하는 사례가 적지 않다"는 점을 강조했다.

이 의원은 "도시는 일자리만으로 성장하는 것이 아니라 사람이 머물 수 있어야 한다"며, 최근 개최한 정책토론회에서 많은 청년들이 높은 임대료와 주거 불안을 호소했다고 설명했다. 전문가들 역시 장기적으로 안정적으로 거주할 수 있는 새로운 주거 모델이 필요하다는 의견을 제시했다고 덧붙였다.

공공과 민간이 협력하는 주거 모델의 필요성을 강조한 이 의원은 경기도 고양시의 공공지원민간임대주택 공급 사례와 서울 성동구의 청년·신혼부부 임대주택 및 커뮤니티 공간 조성 사례 등을 언급하며 용인에서도 충분히 검토할 수 있다고 제안했다.

특히 최근 매각 대상으로 거론되고 있는 죽전 물류센터 부지와 관련해 "그동안 개발과 관련해 지역 주민들의 다양한 의견이 제기되어 왔던 곳인 만큼 향후 활용 방안에 대한 신중한 검토가 필요하다"며 유휴부지를 활용해 청년들이 안정적으로 거주할 수 있는 주거 정책을 적극 검토할 필요가 있다고 강조했다.

이 의원은 "청년이 머물 수 있는 도시는 미래가 있는 도시"라며 집행부에 유휴부지를 활용한 청년 주거 정책을 적극적으로 검토해 줄 것을 요청했다.

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